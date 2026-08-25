GROSSETO – A causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la provincia di Grosseto nella notte, a partire dalle 2 circa, le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Grosseto e dei distaccamenti di Follonica e Arcidosso sono state impegnate in numerosi interventi legati al maltempo.

Le criticità sul territorio

Le principali criticità hanno riguardato alberi abbattuti o pericolanti a causa del forte vento e alcuni piccoli allagamenti, con interventi concentrati in particolare nei territori dei comuni di Gavorrano, Scansano e Montieri, oltre che nella zona di Giuncarico.

Particolare rilievo ha avuto la caduta di una pianta sulla strada statale Aurelia, in direzione nord, nel territorio di Gavorrano, che ha reso necessaria la temporanea interruzione della circolazione da parte della polizia stradale, per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dell’albero.

25 interventi in poche ore

Per far fronte al numero di richieste di intervento, complessivamente circa 25, si è reso necessario il rientro in sede della squadra del distaccamento di Arcidosso, così da rafforzare il dispositivo operativo della sede centrale. Complessivamente sono stati impegnati 15 vigili del fuoco con 7 mezzi, che hanno operato per tutta la notte e nelle prime ore della mattina per fronteggiare le conseguenze del maltempo e garantire la sicurezza della viabilità e del territorio.

L’incendio a Scansano

Alle 21 circa, inoltre, la squadra del distaccamento volontario di Manciano, al rientro da un precedente intervento, è stata allertata per un incendio di bosco e sterpaglie in località Convento, nel comune di Scansano. La squadra intervenuta, supportata dall’invio di una squadra della sede centrale di Grosseto, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto era presente anche personale dell’organizzazione regionale Aib della Regione Toscana.