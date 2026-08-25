ISOLA DEL GIGLIO – Incidente tra due ciclisti nella mattinata di oggi, 25 agosto, a Giglio Campese, dove è stato attivato il sistema di emergenza sanitaria per prestare soccorso alle persone coinvolte.

L’allarme è scattato alle 11.26. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 28 anni, che, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Siena a bordo dell’elisoccorso Pegaso 2.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche l’ambulanza medicalizzata della Misericordia dell’Isola del Giglio, impegnata nelle operazioni di soccorso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.