SCANSANO – Un incendio di bosco e sterpaglie è divampato nella serata di ieri, intorno alle 21, in località Convento, nel comune di Scansano. La squadra del distaccamento volontario di Manciano, al rientro da un precedente intervento, è stata allertata per raggiungere la zona.

L’intervento

La squadra intervenuta, supportata dall’invio di una squadra della sede centrale di Grosseto, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto era presente anche personale dell’organizzazione regionale Aib della Regione Toscana.