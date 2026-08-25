GROSSETO. È andato in onda nei giorni scorsi su France 24, una delle principali emittenti all news internazionali, il reportage dedicato al Biscotto salato di Roccalbegna, il Presidio Slow Food della Maremma sostenuto dai supermercati Conad di Grosseto. Il servizio è stato realizzato dalla troupe dell’emittente francese durante le riprese effettuate nei mesi scorsi tra Grosseto e Roccalbegna ed è stato trasmesso all’interno della trasmissione Plan B, l’économie autrement, dedicata ai modelli di economia sostenibile e alle produzioni di qualità.

Nel reportage viene raccontata la storia di questo biscotto dalla caratteristica forma intrecciata, le cui origini risalgono al Medioevo, mettendo in evidenza il valore della lavorazione artigianale, il legame con il territorio e il ruolo del Presidio Slow Food nella salvaguardia della ricetta tradizionale.

Ampio spazio è dedicato anche al sostegno garantito dai supermercati Conad di Grosseto, che negli anni hanno contribuito alla valorizzazione del Biscotto salato di Roccalbegna, favorendone la commercializzazione e portandolo sugli scaffali dei propri punti vendita. Proprio questo modello di collaborazione tra produttori, distribuzione e territorio rappresenta uno degli aspetti che ha maggiormente attirato l’attenzione della redazione di France 24.

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Le telecamere avevano infatti fatto tappa sia nel supermercato Conad di via Scansanese a Grosseto, dove sono stati intervistati clienti e responsabili del progetto, sia a Roccalbegna, per raccontare la filiera produttiva e incontrare i protagonisti che ogni giorno custodiscono questa tradizione gastronomica.

Nella parte finale del servizio trovano spazio anche altri due Presìdi Slow Food sostenuti economicamente dai supermercati Conad di Grosseto: la Pesca tradizionale della Laguna di Orbetello e la Razza maremmana, entrambe eccellenze del territorio disponibili nei punti vendita della rete Conad provinciale.

La scelta di France 24 di dedicare un servizio a queste produzioni conferma il crescente interesse internazionale verso le eccellenze agroalimentari della Maremma e verso quei progetti che riescono a coniugare tradizione, sostenibilità, tutela della biodiversità e sviluppo economico locale. Un’importante vetrina internazionale per Roccalbegna e per l’intero territorio grossetano.