CAMPAGNATICO – Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Grosseto per la rimozione di ostacoli e piante cadute sulla viabilità a seguito del maltempo che ha interessato la provincia.
Dalle ore 8 di oggi sono stati effettuati circa 15 interventi, mentre alcuni sono tuttora in corso.
Particolare rilievo riveste l’intervento sulla Strada Provinciale della Fronzina, nel comune di Campagnatico, dove un grosso pino è caduto sulla sede stradale, interrompendo completamente la circolazione.
Le squadre dei Vigili del Fuoco sono attualmente impegnate nelle operazioni di rimozione della pianta e messa in sicurezza della carreggiata. Al momento il traffico sulla strada risulta ancora interrotto.
Sul posto è presente anche personale della Provincia di Grosseto.