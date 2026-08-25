GROSSETO – Domani, 26 agosto, il consigliere comunale del Partito Democratico Cristian Marchini presenterà in commissione consiliare un ordine del giorno a sostegno della proposta di legge “Diritto a Restare”, depositata alla Camera lo scorso 3 giugno dalla segretaria nazionale del PD Elly Schlein insieme al responsabile Sud e Aree Interne Marco Sarracino.

L’atto, che nelle prossime settimane approderà in Consiglio comunale, impegna Sindaco e Giunta a trasmettere formalmente il documento a Parlamento e Governo come contributo istituzionale del Comune capoluogo all’iter legislativo.

«Per Grosseto non è un tema tra i tanti – racconta Marchini – La provincia ha l’indice di vecchiaia più alto della Toscana, con 265 persone sopra i 65 anni ogni 100 ragazzi sotto i 14; venti comuni su ventotto perdono abitanti ogni anno; negli ultimi quindici anni sono spariti oltre undicimila lavoratori attivi. Un contribuente su tre nel capoluogo dichiara meno di 15.000 euro l’anno, e in diversi comuni della provincia il reddito medio da pensione ha ormai superato quello da lavoro».

«Le proiezioni Istat stimano che i comuni periferici possano perdere fino all’11,8% della popolazione entro il 2042, mentre il 68% dei laureati under 35 lascia i piccoli comuni entro cinque anni dalla laurea», ricorda il consigliere Pd.

«Questi numeri ci dicono una cosa semplice – rimarca – se non si inverte la rotta, tra trent’anni Grosseto e i suoi comuni saranno ancora più in difficoltà di oggi», spiega Marchini. «‘Diritto a Restare’ è un primo passo importante, ma da solo non basta e sarebbe disonesto raccontarlo come la soluzione. Lo spopolamento giovanile non è un’emergenza del momento, è un problema strutturale, accumulato in decenni di sotto-investimento sulle aree interne, e va affrontato con politiche altrettanto strutturali, non con una misura spot».

Marchini insiste anche su un punto che considera decisivo per il dibattito politico. «Non deve essere un tema che si discute solo tra i giovani o per i giovani – ricorda – Se un ventenne lascia la Maremma perché non trova casa, lavoro stabile o servizi vicini, il problema riguarda anche chi oggi ha cinquant’anni o settant’anni: sono i medici che mancheranno, le pensioni che non si reggeranno più, i paesi che si svuoteranno di scuole, negozi, presìdi sanitari. È una responsabilità di tutte le generazioni insieme, perché tra trent’anni chi oggi guarda altrove pagherà comunque il conto di un territorio più povero e più solo».

«Fondamentale calibrare la proposta nazionale sulla realtà locale»

«Per questo l’odg che Marchini porta in commissione non si limita a recepire la proposta nazionale – ricorda il consigliere – ma chiede che venga tarata sulla realtà della provincia: intervenire sul patrimonio abitativo dei piccoli comuni, dove il problema non è solo il prezzo delle case ma l’assenza di alloggi agibili, garantire trasporti dedicati a chi studia fuori dal proprio comune, far arrivare il piano straordinario di assunzioni pubbliche anche nei paesi più piccoli, non solo nel capoluogo; estendere il sostegno anche ai lavoratori autonomi, alle partite IVA e ai contratti atipici, che in Maremma sono una parte enorme del lavoro giovanile tra turismo, agricoltura e artigianato».

«Chiediamo al Consiglio comunale un voto che vada oltre gli schieramenti – conclude Marchini – Non stiamo chiedendo di risolvere tutto con un atto, stiamo chiedendo a Grosseto di dire con chiarezza a Roma che qui la questione demografica è già oggi una questione di sopravvivenza del territorio, e che serve continuare a investirci, con misure sempre più strutturali, negli anni a venire».

L’iniziativa proseguirà il 2 settembre alla Festa dell’Unità di Grosseto, dove Marchini e il consigliere comunale di Castel del Piano Federico Badini, che ha già condiviso il percorso di sensibilizzazione sul territorio, incontreranno l’onorevole Marco Sarracino, primo promotore della proposta di legge, e l’onorevole Marco Furfaro. All’incontro parteciperà anche Eleonora Ducci, sindaca di Talla, a rappresentare la voce diretta di un piccolo comune delle aree interne.