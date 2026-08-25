MASSA MARITTIMA – Un furgone con a bordo due occupanti si è ribaltato sulla strada provinciale 162, nel comune di Massa Marittima. Sul posto è intervenuta la prima partenza dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica, che sta monitorando la situazione. Nessuno è rimasto ferito e nessun altro mezzo risulta coinvolto.

I soccorsi e la messa in sicurezza

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo pesante, vuoto al momento del ribaltamento, in attesa del carro attrezzi privato per la rimozione. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia locale dell’Unione dei comuni Colline Metallifere, presente sul posto.

Strada chiusa al traffico

Durante tutte le operazioni la strada provinciale resta chiusa al traffico. La riapertura è prevista al termine delle attività di rimozione del furgone.