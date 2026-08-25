MASSA MARITTIMA – È il gruppo GymLab – Flag Pole e Calisthenics a conquistare il primo posto nella tappa di Massa Marittima di “Dilettando con Avis 2026”, con una spettacolare coreografia ispirata all’Inferno dantesco, nella quale ginnastica artistica, flag pole, calisthenics e teatro si sono fusi in un unico grande racconto scenico.

Alla formazione è andato il premio alla memoria di Gino Schifano, storico protagonista dell’Avis di Massa Marittima.

Alla puntata massetana, organizzata dalla locale sezione Avis, sarà dedicato l’appuntamento televisivo di domani, mercoledì 26 agosto, alle ore 21.30 su Toscana Tv, con replica nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto alle 00.30. La puntata, che gode del contributo di Fondazione CR Firenze, sarà inoltre visibile su Siena Tv e sulle altre emittenti televisive e web che stanno trasmettendo l’edizione 2026 del programma.

Sul secondo gradino del podio è salita Rachele Veniero, appena quindici anni, proveniente da Piombino. Studentessa dell’istituto alberghiero a indirizzo enogastronomico, vive la musica con grande passione e sul palco di Dilettando ha trasformato questa passione in emozione, conquistando un prestigioso secondo posto.

La terza piazza è andata alle Lil Queen, formazione di hip hop che ha portato sul palco una coreografia moderna, dinamica e piena di energia. Ritmo, precisione e affiatamento hanno convinto la giuria, regalando alle ragazze un meritato posto sul podio.

A conquistare il Premio Simpatia sono stati invece i giovanissimi protagonisti della formazione di karate Baby Fight On: Oliver, Iris, Lorenzo e Lorenzo. Con tecnica, energia e tanta simpatia hanno trasformato i valori del karate – disciplina, rispetto e autocontrollo – in un’esibizione capace di coinvolgere il pubblico.

La vittoria di GymLab e i riconoscimenti assegnati agli altri protagonisti hanno fatto da cornice a una serata dal forte significato per tutta la comunità massetana e ricca di generi, età e linguaggi diversi, con un cast capace di rappresentare perfettamente lo spirito di Dilettando.

Sul palco di Massa Marittima si sono infatti esibiti anche Francesco Luzzi e Veronica Pietrangelo, che hanno affrontato il celebre “The Phantom of the Opera”, Ginevra Valentini, protagonista di una performance di danza, Ser Angel, con un brano nato da un sogno musicale rimasto a lungo nel cassetto, Rosi Porcu, che ha reso omaggio a Little Tony con “Cuore Matto”, Gaia Febrotto, undici anni, con “Canta Ancora” di Arisa, le giovani protagoniste di Baby Dance, con una coreografia dedicata a Michael Jackson ed Eli e le Tanto pe’ Canta’, con il loro repertorio swing.

Accanto allo spettacolo, Dilettando con Avis ha infatti riportato al centro il valore della donazione del sangue, grazie agli interventi del presidente di Avis Massa Marittima Roberto Cecchini, organizzatore dell’evento, e del dottor Stefano Barbadori, responsabile del 118 e dell’elisoccorso Pegaso.

Ospite musicale della puntata è stata inoltre la cantante modenese Ilenia Sala, che ha proposto due suoi brani.

Soddisfatta della serata l’assessore agli Eventi, Sara Montemaggi, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale.

L’appuntamento è dunque per domani, mercoledì 26 agosto, alle 21.30 su Toscana Tv, con replica nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto alle 00.30. La puntata sarà visibile anche su Siena Tv e sulle altre emittenti televisive e web che trasmettono Dilettando con Avis.

Una serata nella quale il talento ha conquistato il palco, ma nella quale il vero filo conduttore è stato ancora una volta quello della solidarietà e del dono.