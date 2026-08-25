GROSSETO – “Come presidente del Consiglio comunale esprimo piena condivisione dell’appello di don Enzo Capitani, che richiama l’attenzione su una questione che riguarda da vicino tutta la nostra comunità“.
A dirlo è il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti.
“Il carcere di Grosseto attende da tanto tempo una soluzione adeguata e la prospettiva del nuovo istituto all’ex Caserma Barbetti rappresenta un passaggio importante, non più rinviabile”.
“Per questo auspico che quanto annunciato nei mesi scorsi dall’onorevole Fabrizio Rossi e dal Governo Meloni possa proseguire rapidamente lungo l’iter previsto, arrivando in tempi brevi alla realizzazione del nuovo carcere“.
“A don Enzo, alla direzione, alla Polizia penitenziaria e a tutto il personale educativo e sanitario va il nostro grazie per il lavoro che svolgono ogni giorno, spesso lontano dai riflettori”.
“L’appello di don Enzo non cada nel vuoto. Ora è il momento di accelerare“.