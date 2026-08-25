GIUNCARICO – Sono morti insieme, come insieme avevano vissuto. Due cani lagotti scomparsi dalla zona di Giuncarico, nel comune di Gavorrano. L’annuncio era stato diffuso anche nei gruppi di controllo di vicinato della provincia, e proprio da qui è arrivata la notizia del ritrovamento, purtroppo senza vita, dei due cagnolini.

Il ritrovamento lungo la ferrovia

I cani sono stati trovati lungo la ferrovia Giuncarico Montepescali, sembrerero investiti da un’auto. La signora che li ha trovati ha letto il microchip comunicandolo alla Asl.

La rete del controllo di vicinato

Poi la notizia è stata postata sui gruppi di controllo di vicinato, e grazie alla collaborazione tra il coordinatore del gruppo di Castiglione della Pescaia, Ivan Carito, e al neoeletto coordinatore del gruppo di Barbaruta, Fabrizio Casangeli, il proprietario è stato contattato. L’uomo ha riconosciuto i suoi cani e li sta andando a recuperare.