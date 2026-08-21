SEMPRONIANO – È stata una serata speciale, fatta di solidarietà, partecipazione e soprattutto di comunità quella di giovedì 19 agosto. L’iniziativa organizzata dalla Società Operaia 1979, in collaborazione con il Comune di Semproniano, è riuscita a raggiungere un risultato importante: sono stati raccolti circa 3.300 euro a sostegno della Croce Rossa di Semproniano.

Una cifra che va ben oltre il suo valore economico. È il risultato della generosità di tante persone che hanno scelto di esserci, di partecipare e di dare il proprio contributo per sostenere una realtà fondamentale per il nostro paese.

In un piccolo territorio, dove le distanze dai grandi centri e dagli ospedali si fanno sentire, la Croce Rossa rappresenta una presenza preziosa e un punto di riferimento per tutta la comunità. Questa serata ha ricordato una cosa semplice ma importante: quando una comunità si unisce, può davvero fare la differenza.