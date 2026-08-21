GROSSETO — Viaggiare sui mezzi pubblici in Maremma costa sempre di più. Dal primo agosto sono scattate ufficialmente le nuove tariffe applicate da Autolinee Toscane per i collegamenti urbani ed extraurbani dell’intera regione. Si tratta dell’ennesimo rincaro nel giro di un triennio: già nell’agosto del 2023, infatti, gli utenti avevano dovuto far fronte a un primo incremento, ed oggi, a tre anni di distanza, si assiste a un ulteriore rialzo medio di circa 50 centesimi a biglietto, indipendentemente dalla durata o dalla distanza della tratta.

L’impatto economico è particolarmente evidente sulla rete urbana di Grosseto: il biglietto singolo, che nel 2023 era salito da 1,50 euro a 1,70, raggiunge oggi la soglia tonda dei 2,00 euro. Una cifra pesante, che, secondo molti utenti «solleva interrogativi sull’effettiva volontà di incentrare la mobilità locale su modelli sostenibili ed ecologici. Invece di incentivare l’uso dei mezzi collettivi per ridurre il traffico e l’inquinamento, i continui rincari rischiano di spingere chi può verso il mezzo privato, lasciando “prigionieri” delle tariffe solo gli utenti obbligati».

Il quadro dei rincari nel dettaglio

L’impatto dei nuovi aumenti varia a seconda della tipologia di tratta, colpendo sia la mobilità cittadina che i collegamenti extraurbani veloci:

Corsa Urbana Grosseto: da 1,70 € a 2,00 € (+0,30 €, ovvero +17,6%).

Tratta Mare (Grosseto – Marina di Grosseto): da 2,90 € a 3,40 € (+0,50 €, ovvero +17,2%).

Extraurbano Veloce (Grosseto – Siena): da 9,80 € a 10,90 € (+1,10 €, ovvero +11,2%).

I rincari colpiscono in modo sproporzionato chi non possiede alternative: ragazzi senza patente, studenti universitari, anziani e famiglie con redditi medio-bassi. L’aumento estivo danneggia inoltre il flusso turistico e i giovani che cercano di raggiungere le località balneari senza gravare sui genitori.

Chi paga per tutti? La piaga dell’evasione e la qualità del servizio

Tra i pendolari serpeggia una forte sensazione di ingiustizia. Spesso l’argomentazione a sostegno dei rincari risiede nella necessità di coprire i costi di gestione e contrastare i buchi di bilancio causati da chi viaggia senza biglietto. Tuttavia, come sottolineano molti viaggiatori, «a rimetterci sono sempre i cittadini onesti». Anzi, un costo del titolo di viaggio percepito come sproporzionato rischia di incentivare ulteriormente i comportamenti scorretti, spingendo chi già non rispettava le regole a continuare a “viaggiare gratis”, a discapito di chi paga regolarmente.

A questo si aggiunge la nota dolente dei disservizi: molti utenti lamentano problemi di pulizia a bordo, saltuarie mancanze di puntualità e, nei casi più gravi, corse saltate senza preavviso che lasciano i passeggeri a piedi alle fermate.

La voce dei pendolari: «Anche le scelte scolastiche sono condizionate dai costi»

Per misurare l’umore di chi l’autobus lo usa, abbiamo raccolto le testimonianze di alcune cittadine maremmane. Il malcontento è tangibile e tocca aspetti centrali della vita quotidiana, a partire dai percorsi di studio. Sara, ex studentessa pendolare, definisce il costo del biglietto «molto sproporzionato», ricordando come già in passato la sua famiglia facesse enormi sacrifici per pagarle l’abbonamento. Oggi la situazione è persino peggiorata: «Molti ragazzi non vanno nelle scuole che vogliono e scelgono di rimanere vicino casa e frequentare istituti che non desiderano, proprio perché le famiglie non possono permettersi tale spesa».

L’impatto economico trasforma l’autobus in una trappola paradosso, soprattutto per chi non ha alternative. Margherita, utente abituale per motivi di studio e lavoro, spiega di essere quasi obbligata a usare il pullman non avendo la patente. Tuttavia, definisce «una cifra assurda» i 2 euro per una breve corsa urbana a Grosseto, i 3,40 euro per Marina di Grosseto o i 10,90 euro per il bus veloce verso Siena (che in linea generale risulta la spesa meno cara). «Al momento risulta più economico spostarsi in macchina per chi ne ha la possibilità: se si è in gruppo, conviene di gran lunga dividere il carburante». A questo si aggiunge la rabbia per i disservizi: «Prima di aumentare le tariffe l’azienda dovrebbe stare più attenta a rispettare i propri servizi e prendersi le proprie responsabilità in caso contrario, visto che spesso alcune corse mancano di passare e le persone rimangono a piedi – continua la ragazza -. Sono vicende che non riguardano tutte le tratte, ma alcune sembrano particolarmente sacrificate».

A chiudere il cerchio è Martina, che parla di «rincari continui esasperanti» a fronte di servizi che non migliorano. «Ciò che in primis sembra mancare negli autobus è la pulizia e a volte la puntualità». Il nodo centrale, alla fine, rimane il potere d’acquisto dei cittadini: «Non sono per niente felice di dover pagare di più».

Pagare tutti, pagare meno: le soluzioni ci sono

Tra l’altro, come succede in altri paesi, far pagare tutti sarebbe meno difficile di quel che sembra: se invece di fare controlli a campione con i controllori si inserisse, come succede nel resto d’Europa, l’obliteratrice vicino all’autista, ossia all’entrata davanti del bus (scendendo dietro) sarebbe lo stesso autista a vedere chi timbra e chi no e a visionare gli abbonamenti. Meglio ancora: esistono dispositivi elettronici (presenti ad esempio nel Regno Unito) su cui passi il tuo abbonamento o il tuo telefono per validarlo automaticamente. Verrebbe meno il costo dei controllori che potrebbero essere utilizzati per altre mansioni e tutti pagherebbero.

Un bivio per il futuro dei trasporti in Maremma

Le testimonianze raccolte evidenziano una spaccatura sempre più profonda tra i costi richiesti all’utenza e la qualità percepita del servizio pubblico. In un territorio vasto come la Maremma (e in generale tutta la Toscana), dove la mobilità è fattore determinante per l’accesso allo studio, al lavoro e ai servizi essenziali, il continuo aumento dei prezzi rischia di trasformare il trasporto pubblico da risorsa inclusiva a bene di lusso, impoverendo il tessuto sociale e penalizzando le nuove generazioni.