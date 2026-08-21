GROSSETO – Ancora qualche ora di instabilità sulla Maremma, poi il tempo è destinato a migliorare. Oggi, venerdì 21 agosto, la provincia di Grosseto dovrà fare i conti con nuvole, piogge e possibili temporali, soprattutto nelle zone interne e sull’Amiata. Nel corso della giornata sono comunque attese schiarite. Domani, sabato 22 agosto, il quadro cambierà: dopo eventuali fenomeni residui nelle prime ore, spazio a condizioni decisamente più stabili e temperature in aumento. Il Centro funzionale regionale indica per sabato punte fino a 34 gradi nel Grossetano.

Oggi, venerdì 21 agosto

Secondo l’ultimo aggiornamento di 3BMeteo, sul capoluogo temperature comprese tra 20 e 33 gradi. Al nord della provincia Follonica oscillerà tra 22 e 31 gradi, mentre Massa Marittima tra 19 e 27. Più fresco sull’Amiata: a Castel del Piano 17-28 gradi, con rovesci e possibili temporali pomeridiani. Al sud Orbetello toccherà 30 gradi, mentre a Porto Santo Stefano si resterà sui 26-30 gradi, con vento sostenuto e mare mosso.

Sabato torna il bel tempo

Domani, sabato 22 agosto, netto miglioramento con ampie schiarite e temperature nuovamente in salita. Grosseto arriverà a 34 gradi, Follonica a 32, Massa Marittima a 29 e Castel del Piano a 31. Nel sud della provincia previste massime di 29 gradi a Orbetello e 31 a Porto Santo Stefano. Venti occidentali con rinforzi sulla costa e mare inizialmente mosso, ma in calo.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo