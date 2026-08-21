STIACCIOLE – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina alle Stiacciole, nel comune di Grosseto, dove una tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di un’abitazione. Il maltempo della notte ha sollevato le tegole, facendole precipitare a terra e creando una situazione potenzialmente pericolosa per chi si fosse trovato a passare sotto.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore della notte per rimuovere le tegole rotte e pericolanti e mettere in sicurezza la copertura, predisponendo successivamente una copertura provvisoria per evitare infiltrazioni d’acqua.

Una notte di danni

Si tratta solo di uno degli innumerevoli interventi su cui si trovano a operare le squadre dei vigili del fuoco. Il maltempo di questa notte ha infatti causato numerosi danni, abbattendo piante e facendo cadere tegole e cornicioni di abitazioni.

Le squadre sono intervenute per alberi abbattuti e piante pericolanti, tetti danneggiati e tegole pericolanti, oltre a diversi interventi legati a strutture e impianti elettrici danneggiati.

Sono stati segnalati quadri elettrici, tralicci e linee elettriche interessati da guasti, con fenomeni di scintillamento e fiammate. Gli interventi hanno richiesto operazioni di messa in sicurezza, in collaborazione con i tecnici degli enti gestori.

50 gli interventi su cui stanno operando 29 Vigili del fuoco impegnati con 12 mezzi, oltre alla squadra del distaccamento di Orbetello con due mezzi e due autobotti provenienti da Grosseto, attualmente impegnate nell’incendio del capannone agricolo a Sterpeti.

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