GROSSETO – Un appartamento, un capannone e un’auto del deposito Brandini già andato a fuoco qualche giorno fa. Oltre al maltempo e agli alberi caduti, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per tre incendi che si sono sviluppati nella notte.

L’appartamento in via Minghetti

Il primo ha riguardato un appartamento a Grosseto, in via Minghetti. L’incendio, che si è sviluppato all’interno della cucina, è stato contenuto ed estinto dalle squadre dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme di nuovo nel deposito Brandini

Un altro incendio ha riguardato un’auto ibrida nel deposito Brandini, lo stesso che ha preso fuoco qualche giorno fa con 70 mezzi andati distrutti e altri 40 pesantemente danneggiati. Le fiamme sono state spente e contenute in fretta e non si sono estese agli altri mezzi presenti.

Il capannone a Magliano in Toscana

È ancora in corso un intervento per un incendio che interessa un capannone agricolo in località Sterpeti, nel comune di Magliano in Toscana. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello, con due mezzi e due autobotti provenienti da Grosseto, sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

I guasti alle linee elettriche

In alcune zone della provincia sono stati inoltre segnalati quadri elettrici, tralicci e linee elettriche interessati da guasti, con fenomeni di scintillamento e fiammate. Gli interventi hanno richiesto operazioni di messa in sicurezza, effettuate in collaborazione con i tecnici degli enti gestori.