GROSSETO – È Leonardo Pinzuti a guidare la classifica provvisoria del contest de Il Giunco dedicato a Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini. Quando mancano pochi giorni alla chiusura delle votazioni, Pinzuti ha raccolto 281 voti, seguito da Swamy De Felice con 197 e dal duo Santiago e Alisa con 132.

Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno il contest offre alle esibizioni che non sono state premiate durante le tappe di Dilettando una possibilità in più per raggiungere gli appuntamenti conclusivi della manifestazione.

Come funziona il voto

Si può votare attraverso le schede pubblicate qui sotto fino al 25 agosto alle 21. Le schede di votazione vengono pubblicate al termine di ogni tappa di Dilettando.

Il meccanismo è semplice: il concorrente più votato accederà direttamente alla finale, mentre il secondo e il terzo classificato conquisteranno un posto in semifinale.

Al momento, dunque, le tre posizioni che valgono la qualificazione sono occupate da Leonardo Pinzuti, Swamy De Felice e Santiago e Alisa, ma la classifica è ancora provvisoria e può cambiare fino alla chiusura delle votazioni.

La semifinale è in programma il 29 agosto al Tresort Oil Glamping, mentre la finale si svolgerà il 5 settembre a Grosseto.

La classifica provvisoria

Di seguito la classifica aggiornata. I primi tre posti sono evidenziati perché, se confermati alla chiusura del voto, valgono rispettivamente l’accesso alla finale e alla semifinale.

Pos. Concorrente Voti 1° Leonardo Pinzuti – cantante 281 2° Swamy De Felice – cantante 197 3° Santiago e Alisa – duo batteria e ballo 132 4° Chiara e Francesco – balli caraibici 73 5° Carlo Leoni – cantante 66 6° Angela Ciraldo – cantante 57 7° Ginevra Valentini – ballerina 54 8° Clauda Coli – cantante 40 9° RoccaCrew – hip hop 39 10° Eli e le tanto pe’ cantà – gruppo canoro 35 11° Cristiano Benci – poeta e scrittore 31 12° Gaia Febrotto – cantante 30 13° Luzzi Pietrangelo – duo canoro 26 14° Matilde Garosi – cantante 16 15° Baby Dance – ballo modern jazz 8 16° Geordie Crompton – musicista 7 17° Thomas Cappelli – break dance 6 17° Giulia e Stefano – duo chitarra e voce 6 17° Ariah Pharisse Nofroni – ballerina 6 20° Little Zara – ballo 5 20° Agnese Bonacchi – cantante 5 22° Nicoletta Becatti – cantante 4 22° Cristian Grechi – cantante 4 24° Rosy Dam – parodia comica 3 24° Next Gen – ballo modern e contemporaneo 3 24° Jannette Davitti – cantante 3 27° Mario Baldoni – cantante 2 27° Giovanni Haisimi – cantante 2 27° Gio Ever – cantante 2 27° Gian Piero Guerrini De Witt – barzellettiere 2 27° Franco Mugnaini – barzellettiere 2 27° Alberto Bacci – musicista 2 27° Fabio Ligi – musicista sax 2 34° Rosi Porcu – cantante 1 34° Paolo Scotto – cantante 1 34° Mauro e Niccolò – duo canto 1 34° Gianluca Mambrini – poeta 1 34° Cristian Pallini – cantante 1 Classifica provvisoria – aggiornamento al 21 agosto

LE SCHEDE PER VOTARE

• La Puntata di Castell’Azzara

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• La Puntata di Massa Marittima

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• La Puntata di Sassortino

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• La puntata di Principina

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• La puntata di Magliano in Toscana

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• La Puntata di Cinigiano

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• La puntata di Scansano