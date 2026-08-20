SORANO – La cassetta di primo soccorso collocata alla Foresteria di Vitozza è stata completamente vandalizzata. Donata da un cittadino di San Quirico e installata dal Comune appena pochi giorni prima, era a disposizione di escursionisti e visitatori in caso di necessità.

Qualcuno l’ha forzata, spargendo nell’area il materiale sanitario contenuto al suo interno e lasciando cotone e altri presidi ovunque.

Un gesto grave e incomprensibile, che non rappresenta soltanto un danneggiamento, ma priva la comunità di uno strumento che avrebbe potuto rivelarsi prezioso per soccorrere una persona in difficoltà.

«Condanniamo con fermezza un comportamento vergognoso, che danneggia un bene messo gratuitamente a disposizione di tutti – dichiara la Giunta comunale –. Ringraziamo il cittadino di San Quirico per questo importante gesto di attenzione verso la comunità. Distruggere una cassetta di primo soccorso significa dimostrare una totale mancanza di rispetto per il territorio e per le persone che lo frequentano. Invitiamo chiunque abbia visto qualcosa o disponga di informazioni utili a rivolgersi alle autorità competenti. Gesti simili non possono essere tollerati e devono essere denunciati».