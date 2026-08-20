MAREMMA – Dopo Ferragosto, si sa, molti turisti tornano a casa, e le spiagge piano piano tornano ad essere quasi esclusivo appannaggio dei residenti. A settembre poi, con il ritorno a scuola, le nostre coste sono particolarmente piacevoli da frequentare. Anche quelle calette che d’estate sono prese d’assalto a settembre e ottobre sono particolarmente belle e piacevoli da riscoprire.

Spiagge e calette in Maremma

Ve ne vogliamo proporre qualcuna, ma siamo aperti alle vostre segnalazioni se vorrete inviarcele.

Cala Violina

La prima è Cala Violina, nel comune di Scarlino. Forse la più nota visto che è finita spesso nelle classifiche tra le più belle spiagge d’Italia sia di Legambiente che di vari programmi Tv.

L’origine del nome è quasi magico: si dice che la spiaggia finissima e bianca, circondata da una vegetazione rigogliosa e naturale, derivi dal fatto che i granelli scricchiolino sotto i piedi ricordando il suono del violino.

Proprio per preservare tanta bellezza in estate per entrare non possono entrare più di 700 persone ed è necessario prenotare tramite il sito ufficiale www.calaviolinascarlino.it. È richiesto il contributo simbolico di 1 euro a persona.

La cala è raggiungibile esclusivamente a piedi o in bicicletta. I visitatori possono utilizzare il parcheggio di Val Martina (tra Castiglione della Pescaia e Follonica), aperto dalle 8 alle 18.30 e prenotabile sempre attraverso il sito ufficiale, con una tariffa giornaliera di 10 euro per auto e moto e di 15 euro per i camper. Da qui parte un percorso di circa 1,5 chilometri che conduce alla spiaggia. In alternativa è possibile partire dal parcheggio del porto turistico di Scarlino, al Puntone, attraversando Terra Rossa per un itinerario di circa 6 chilometri. Entrambi i tragitti si sviluppano nella macchia mediterranea. LINK

Cala del Gesso

Se da nord vi volete spostare a sud vi suggeriamo Cala del Gesso, a Monte Argentario. Vi si arriva in auto dalla Panoramica, dopo cala Moresca, da via dei Pionieri. I posti auto gratuiti sono pochi, ma c’è un parcheggio non molto grande a pagamento al costo di dieci euro. Si lascia la macchina e si prosegue a piedi. Per raggiungere la cala c’è da affrontare 20 minuti di cammino compresa una scalinata ripida e stretta. Tutto ciò con un ombrellone sulle spalle cibo e acqua perché la spiaggia non è attrezzata (considerate sempre che il ritorno sarà tutto in salita). Per chi ha la possibilità si può affittare una barca da Porto Ercole.

Spiaggia dell’Acqua Dolce

Sempre all’Argentario, a Porto Ercole, c’è la spiaggetta dell‘Acqua Dolce. Si trova vicino all’hotel Il Pellicano. Ci si arriva facendo la strada per Porto Ercole, e c’è un parcheggio a pagamento vicino alla spiaggia. Lasciata l’auto c’è da camminare un pochino per arrivarci. C’è una scalinata, un sentiero, che ti porta fino alla spiaggia.

La spiaggia offre sia la possibilità di fruire di una zona attrezzata (con ombrelloni) sia una libera.

La spiaggia è piccolina, c’è sia la parte libera che quella con gli ombrelloni, ed è divisa praticamente a metà. Si possono affittare anche solo le sdraio. E c’è anche un bar anche se non ci sono servizi igienici. A terra niente sabbia, ma ciottoli come al fiume, ragion per cui è bene portarsi ciabatte o scarpette da scoglio per entrare anche in acqua. Questo però rende l’acqua particolarmente limpida.

È possibile affittare una canoa con cui pagaiare sino alle vicine grotte: un’esperienza molto suggestiva.

Lago dell’Accesa

Infine il Lago dell’Accesa, splendida realtà naturalistica nel comune di Massa Marittima. Si trova a circa 9 chilometri dal capoluogo. Non ha spiagge attrezzate, ma piccole insenature da cui si può fare il bagno.

L’acqua diventa rapidamente profonda, per cui per fare il bagno se non si è nuotatori esperti è bene fare attenzione, specie con i bambini, tanto più che l’acqua di lago, essendo dolce, non “sostiene” il corpo aiutando nel galleggiamento come il mare.

Il lago raggiunge facilmente in auto percorrendo la strada provinciale dell’Accesa sino alla frazione de La Pesta; cercate la stradina dopo la chiesa da dove si imbocca una breve strada sterrata che porta sino al parcheggio gratuito. Da qui si prosegue a piedi, lungo un corso d’acqua e passando su una passerella in legno.

Ovviamente la Maremma è piena di splendide spiagge e calette: Alberese con le sue capanne di legni, Cala Civette, Cala Martina, le Marze, le Rocchette, Talamone, Giannella e la Feniglia, Ansedonia e Capalbio e poi il Giglio con Le Cannelle.

Se volete segnalare la spiaggia che preferite la aggiungeremo alla nostra lista. Mandateci le informazioni su come raggiungerla e una fotografia.