«Questo spazio appartiene al quartiere di Senzuno ed è indissolubilmente legato alla memoria e all’affetto per un ragazzo che di quel luogo è stato parte e anima. Pensare di sradicarlo o ridimensionarlo significa non comprenderne il profondo valore sociale, identitario e affettivo per l’intera comunità. Parliamo di un triangolo di spiaggia a libero uso, arredato dall’Amministrazione comunale, in cui oltre all’elioterapia si gioca a beach volley, beach soccer, si fa sport e si ascolta buona musica. È uno spazio vivo, aperto, che risponde al bisogno primario di aggregazione e benessere dei nostri giovani. Non solo non va spostato, ma è giunto il momento di rilanciarlo con forza».

«Oggi dobbiamo fare un passo in avanti e guardare al futuro con una visione più ampia: aprire la Play Area alle società e alle squadre sportive cittadine per la preparazione atletica, magari in orari complementari a quelli della balneazione. Il lavoro sulla sabbia è ormai un pilastro consolidato per il potenziamento fisico degli atleti: offrire questo spazio al mondo dello sport follonichese sarebbe un segnale concreto di modernità, ascolto e vicinanza alle associazioni locali, che necessitano di contesti all’aperto, sicuri e strutturati».

«La speranza è che presto, grazie ai necessari interventi di ripristino dell’arenile, possa tornare a pieno regime non solo la Play Area di Senzuno, ma anche quella di Pratoranieri — storico punto di riferimento per tantissimi ragazzi — oggi fortemente colpita dall’erosione costiera. Siamo davvero felici che il torneo dedicato ad Alessio Galgani si svolga regolarmente e auspichiamo che il Comune proceda presto al rinnovo degli arredi, come già previsto nelle proprie programmazioni, per restituire a Senzuno e a tutta la città uno spazio sempre più moderno e accogliente».