FOLLONICA – Sulla Play Area di Senzuno si consuma lo scontro nella maggioranza di centrodestra a Follonica. Anzi, a dire la verità, non solo della maggioranza, ma addirittura della stessa lista elettorale. Questo succede perché alla proposta di Forza Italia replica In Movimento per Follonica e Follonica nel Cuore, le tre forze, una politica e le altre due civiche, si erano presentate con lo stesso simbolo alle elezioni del 2024.
«La Play Area “Alessio Galgani” – si legge nella nota di In movimento per Follonica e Follonica nel cuore. – rappresenta un patrimonio inestimabile e intoccabile per Follonica. Di fronte alle posizioni del comitato contrario e alla proposta avanzata da una forza politica che ne vorrebbe lo spostamento, la nostra posizione è ferma e chiara: la Play Area non si sposta e non si tocca».
Attualità
(12:52) «Spostiamo la Play Area»: l’idea dello Stadio del mare per rilanciare la città con sport tutto l’anno
Dalle proposte del quartiere il piano per trasformare un'area critica in un polo d'attrazione turistica19 Agosto 2026
«Questo spazio appartiene al quartiere di Senzuno ed è indissolubilmente legato alla memoria e all’affetto per un ragazzo che di quel luogo è stato parte e anima. Pensare di sradicarlo o ridimensionarlo significa non comprenderne il profondo valore sociale, identitario e affettivo per l’intera comunità. Parliamo di un triangolo di spiaggia a libero uso, arredato dall’Amministrazione comunale, in cui oltre all’elioterapia si gioca a beach volley, beach soccer, si fa sport e si ascolta buona musica. È uno spazio vivo, aperto, che risponde al bisogno primario di aggregazione e benessere dei nostri giovani. Non solo non va spostato, ma è giunto il momento di rilanciarlo con forza».
«Oggi dobbiamo fare un passo in avanti e guardare al futuro con una visione più ampia: aprire la Play Area alle società e alle squadre sportive cittadine per la preparazione atletica, magari in orari complementari a quelli della balneazione. Il lavoro sulla sabbia è ormai un pilastro consolidato per il potenziamento fisico degli atleti: offrire questo spazio al mondo dello sport follonichese sarebbe un segnale concreto di modernità, ascolto e vicinanza alle associazioni locali, che necessitano di contesti all’aperto, sicuri e strutturati».
«La speranza è che presto, grazie ai necessari interventi di ripristino dell’arenile, possa tornare a pieno regime non solo la Play Area di Senzuno, ma anche quella di Pratoranieri — storico punto di riferimento per tantissimi ragazzi — oggi fortemente colpita dall’erosione costiera. Siamo davvero felici che il torneo dedicato ad Alessio Galgani si svolga regolarmente e auspichiamo che il Comune proceda presto al rinnovo degli arredi, come già previsto nelle proprie programmazioni, per restituire a Senzuno e a tutta la città uno spazio sempre più moderno e accogliente».