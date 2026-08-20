CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Una serata di memoria, osservazione e solidarietà. Un evento molto partecipato, quello alla Casa Rossa Ximenes e dedicato proprio a Leonardo Ximenes. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Castiglione della Pescaia Passport nell’ambito del programma Rotariani in Vacanza, ha visto la presenza di numerosi soci, amici e ospiti provenienti dai Rotary Club della provincia di Grosseto e della Toscana. Il ricavato della serata andrà alla famiglia castiglionese che ha perso tutto nell’incendio della propria abitazione.

Il socio Nazario Montuori, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Roselle, ha tenuto una relazione dedicata alla figura di Ximenes e all’osservazione della volta celeste, offrendo un contributo di alto valore divulgativo e scientifico.

La serata ha rappresentato anche un momento di solidarietà, in cui, grazie alla importante partecipazione dei presenti, è stato possibile sostenere la famiglia castiglionese che, nei giorni scorsi, ha perso la propria abitazione e tutti i beni a causa di un incendio.

Nel suo intervento, il presidente Marco Frullini ha espresso gratitudine per la forte risposta della comunità rotariana. «Questa serata – ha ricordato – dimostra cosa significa essere rotariani, unire cultura, servizio e vicinanza concreta alle persone. La grande partecipazione dei soci e degli amici dei Club della Maremma e della Toscana testimonia la forza del nostro impegno. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa, permettendoci di aiutare una famiglia del nostro territorio in un momento di grave difficoltà».

Frullini ha inoltre rivolto un ringraziamento alle autorità rotariane presenti, tra le quali il Past Governor Giorgio Odello, il Governatore Nominato per l’annata 2028–2029 Piero Augusto Germani, l’Assistente del Governatore Gabriele Pazzagli, il Presidente della Commissione Effettivo del Distretto 2071 Mauro Mazzolai, oltre ai numerosi presidenti dei Club delle aree Maremma 1 e Maremma 2.

La Notte delle Candele si è così confermata un appuntamento di grande valore culturale e solidale, capace di unire memoria, territorio e spirito rotariano.