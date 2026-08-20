CASTEL DEL PIANO – Le iscrizioni resteranno aperte fino a mercoledì 2 settembre 2026, salvo il raggiungimento anticipato del limite massimo di 30 cavalli ammessi. In questo caso le iscrizioni saranno chiuse prima della scadenza e ne sarà data tempestiva comunicazione attraverso i canali istituzionali del Comune.

“L’anno scorso abbiamo raggiunto il record di iscrizioni, quest’anno ci aspettiamo di fare il bis – commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano –. Un numero elevato di cavalli dà ai capitani l’opportunità di scegliere come costruire il lotto dei cavalli che correranno il Palio e, al contempo, a noi di offrire a tutti uno spettacolo più completo sia per le batterie che per il Memorial. Ci siamo organizzati affinché, in caso si raggiungano i 30 iscritti, le visite possano svolgersi anche il 5 pomeriggio così da dare alla commissione veterinaria tutto il tempo necessario per le valutazioni degli animali. Ringrazio l’Associazione proprietari, allenatori e allevatori di cavalli da Palio per la rinnovata collaborazione e do il benvenuto al dottor Stefano Calbucci nella commissione veterinaria”.

La modulistica per le iscrizioni dei cavalli alle batterie di selezione per il Palio e al Memorial è scaricabile sul sito del Comune di Castel del Piano e dovrà essere inviata, compilata e completa dei necessari allegati, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] o consegnata brevi mano all’ufficio Urp, sito al piano terra del palazzo comunale in via Marconi, 9.

Requisiti e modalità di iscrizione

Possono essere iscritti cavalli di età non inferiore ai 4 anni.

Ogni cavallo dovrà essere in regola con la documentazione sanitaria e con le disposizioni del Protocollo dei Palii approvato dalla Regione Toscana.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: copia del passaporto equino; certificazione sanitaria in corso di validità; ricevuta del versamento cauzionale pari a euro 100.

Premi del Palio 2026

Il Palio delle Contrade 2026 mette in palio un montepremi così suddiviso:

vincitore del Palio: 5.000 euro;

secondo classificato: 1.000 euro;

terzo classificato: 1.000 euro;

quarto classificato: 1.000 euro.

Inoltre è previsto un gettone di rimborso spese di €200 per tutti i partecipanti alle batterie.

Visite veterinarie

Qualora venga raggiunto il numero massimo di 30 cavalli iscritti, le visite veterinarie si svolgeranno sabato 5 settembre a partire dalle ore 15 e proseguiranno domenica 6 settembre dalle ore 8. La Commissione veterinaria è composta dai dottori Guido Castellano, Paolo Nardi, Aldo Grasselli e Stefano Calbucci.

Memorial Gastone Pioli

Nel calendario degli eventi collaterali al Palio trova spazio anche il Memorial Gastone Pioli, appuntamento tradizionale dedicato a uno dei protagonisti più amati della storia paliesca castelpianese. Le corse del memorial si svolgeranno lunedì 7 settembre 2026, a partire dalle ore 16.00 con esemplari anglo arabi di 4 anni ed oltre, con priorità per i cavalli iscritti ma esclusi dal Palio.

Il montepremi è di € 2.000,00.

Da due anni è stato istituito anche il premio per il miglior cavallo offerto dall’Associazione proprietari, allenatori e allevatori di cavalli da Palio e scelto da un’apposita commissione di cui fanno parte: dott. Paolo Nardi, componente della commissione veterinaria comunale; Arianna Arezzini, vice sindaco del Comune di Castel del Piano; Roberto Bonucci e Antonio Dami, membri dell’associazione.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria Palio al numero 0564 965451 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].