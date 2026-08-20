GROSSETO – Giornata ancora estiva oggi, giovedì 20 agosto, in provincia di Grosseto, ma il tempo è destinato a cambiare rapidamente. Sole e caldo accompagneranno buona parte del giovedì, con qualche nube in aumento verso sera. Domani, venerdì 21 agosto, arriverà invece un deciso peggioramento, con piogge e temporali e temperature in diminuzione. Il Centro Funzionale Regionale prevede infatti per venerdì tempo perturbato sulla Toscana, con precipitazioni e forti temporali in estensione dal nord-ovest al resto della regione.

Giovedì 20 agosto: caldo, poi aumentano le nubi

A Grosseto 3BMeteo indica 24 gradi di minima e 33 di massima. Il sole dominerà soprattutto nelle ore centrali, con caldo e afa; dalla sera aumenteranno le nubi e non è esclusa qualche debole precipitazione. Venti meridionali, localmente moderati.

Nel nord della provincia Follonica avrà temperature tra 25 e 31 gradi, mentre a Massa Marittima si andrà dai 24 ai 30 gradi, con maggiore variabilità. Sull’Amiata, prendendo Castel del Piano come riferimento, valori tra 23 e 30 gradi. A sud ancora caldo: Orbetello 28-30 gradi, mentre sul Monte Argentario, a Porto Santo Stefano, sono previsti 27-31 gradi. Mare mosso lungo il settore meridionale.

Venerdì 21 agosto: arrivano piogge e temporali

La situazione cambia domani, venerdì 21 agosto. Il CFR Toscana segnala un quadro perturbato con piogge e forti temporali in progressiva estensione e un sensibile calo delle temperature massime.

Anche in Maremma il tempo sarà quindi decisamente più instabile. A Grosseto 3BMeteo prevede ancora estremi di circa 24-33 gradi, mentre il calo risulterà più evidente in altre zone: Follonica 24-31, Massa Marittima 19-27, Castel del Piano 17-28, Orbetello 26-30 e Porto Santo Stefano 26-30 gradi.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo