GROSSETO – Un incendio è divampato nella zona di Cernaia, a Grosseto, dopo il Cemivet. Sul posto sono impegnate le squadre anticendio e i Vigili del fuoco. A bruciare bosco e sterpaglie.

Le squadre impegnate

Al lavoro anche due squadre della Racchetta Alta Maremma Grosseto e una squadra dell’Unione dei comuni Colline Metallifere. Le operazioni di spegnimento e contenimento sono ancora in corso.

Cause da accertare

Al momento non sono note né l’entità del fronte del fuoco né le cause che hanno fatto divampare le fiamme.