RIBOLLA. Il dibattito intorno all’impianto agrivoltaico di Ribolla è arrivato all’attenzione nazionale e l’impatto locale stimola e talvolta infiamma un dibattito a più voci. Non riferito all’impianto in sé ma piuttosto ai soggetti che hanno proposto gli investimenti. Anche il Pd Roccastrada scioglie le riserve e racconta delle verifiche in campo, di un’eticità della scelta sulla quale non prescindere e di una nuova proposta da vagliare.

«Il Collettivo Diritti in Palestina, come si è letto nella stampa, ha scoperto che dietro l’investimento ci sarebbero capitali di una grande azienda israeliana che opera sui territori di Gaza e fa affari sugli insediamenti occupati illegalmente dal governo guidato da Netanyahu – descrive il Pd locale – Dopo aver appreso queste notizie i nostri rappresentanti locali hanno chiesto un incontro con alcuni esponenti del Collettivo per approfondire la questione e conoscere le fonti delle informazioni».

«Se quanto riporta la stampa è vero, le istituzioni non possono rilasciare l’autorizzazione»

«Quando si è forza di governo occorre qualche approfondimento in più prima di prendere posizione – ricorda il Pd – perché le posizioni che si prendono poi devono essere tradotte in atti ed azioni concrete da parte dei nostri rappresentanti nelle istituzioni, altrimenti rimane tutta propaganda, e noi crediamo che i cittadini che hanno firmato la petizione per fermare quell’investimento, da parte di aziende complici della violazione dei diritti umani in Palestina e Siria, cerchino una sponda convinta in chi governa questo territorio».

Il Pd di Roccastrada condivide pienamente le considerazioni fatte dal sindaco Limatola. «Sul fatto che la transizione energetica deve essere compatibile con le vocazioni agricole, paesaggistiche ed economiche del territorio e che non può esserci spazio per speculazioni economiche… – riportando le parole del sindaco stesso – tanto più se sono confermate le notizie comparse sulla stampa, da parte di operatori che nell’assoluto disprezzo del diritto internazionale fanno affari anche sui territori sottratti illegalmente alle popolazioni palestinesi».

«La transizione ecologica deve essere anche “etica” come dice Limatola – riferiscono dal partito – e il Pd di Roccastrada appoggia in pieno tale affermazione. Importante che gli investimenti siano fatti non in contrasto con l’utilità sociale, come scritto nella Costituzione, e nel rispetto dell’ambiente e della dignità umana».

«Se è verificato, in via certa e definitiva, quanto riportato dalla stampa, le nostre istituzioni non possono rilasciare l’autorizzazione a queste società che, peraltro, hanno tentato di nascondersi dietro il solito sistema di scatole cinesi consapevoli del loro curriculum» chiarisce il Pd Roccastrada.

«Non bisogna solo dire no. Vogliamo rilanciare l’idea dell’impianto al Madonnino»

Il Pd Roccastrada tiene a sottolineare che non bisogna solo dire no. «Questi impianti sono necessari, noi vogliamo che si investa in energie rinnovabili, e vogliamo che si investa in un sistema integrato di fonti, dal solare, all’eolico, dal geotermico all’uso di biomasse, fino all’idroelettrico. D’altra parte condividiamo le preoccupazioni di associazioni e cittadini per la prospettiva di un uso sregolato del suolo agricolo e di risorse naturali».

«Noi vogliamo – ribadiscono – e ci adopereremo affinché gli investimenti siano oggetto di una programmazione e di una pianificazione attenta rispettosa dell’ambiente e che portino lavoro e risorse al territorio. Per questo sarà fondamentale la nuova legge regionale sulle “aree idonee” per gli impianti da fonti rinnovabili che è in corso di formazione e sulla quale i nostri rappresentanti in consiglio regionale e nella giunta stanno lavorando».

In questo quadro il Pd vuole rilanciare l’idea di un grande impianto fotovoltaico nell’area industriale del Madonnino, «un’area idonea – sottolinea – un impianto di iniziativa pubblica e partecipato da imprese private e azionariato popolare. Ci crediamo fortemente».

«Sul tema energetico le istituzioni devono investire pesantemente – prosegue il Pd – il quadro internazionale impone che i Paesi europei e l’Italia si rendano sempre più autonomi se non vogliamo essere sempre sotto scacco di crisi internazionali create anche ad arte dalle superpotenze per meri interessi geopolitici e speculativi che passano sopra le vite di tutti».

«La questione energetica, di assoluta valenza strategica – precisa il Pd Roccastrada – ha bisogno di forti investimenti e di una sinergia forte tra pubblico e privato. Occorre investire in infrastrutture di rete che sono obsolete, non in grado di permettere la costruzione di impianti diffusi sui territori da realizzare tramite le comunità energetiche partecipate da singole famiglie, piccole e medie imprese e istituzioni locali anche per aiutare soggetti in stato di povertà energetica».

Pur nella necessità di attrarre investimenti privati «non è accettabile, moralmente, ospitare imprese, come la Shikun e Binui Ltd che si fanno beffa del diritto e di accordi internazionali costruendo sui territori di un popolo oppresso – rimarca infine il Pd Roccastrada – Non abbiamo una doppia morale pertanto non deve essere autorizzato, a quella società e in quel luogo (agro di Ribolla), la realizzazione dell’impianto. Per soddisfare una giusta necessità si partirebbe con un cattivo esempio».