FOLLONICA – I nuovi bagni realizzati sul viale Italia nella zona della spiaggia libera del Tony’s sono stati già distrutti. Dovevano essere uno dei servizi della nuova stagione balneare 2026 insieme alle docce sulla spiaggia e agli accessi al mare e invece sono durati meno di un’estate.

Entrambe le due installazioni sono state colpite dai vandali: prima quella più a sud e poi l’altra. In un caso è stata divelta la gettoniera, mentre nel secondo caso è stata distrutta la porta.

Peccato che per colpa di qualche delinquente anche quest’anno i turisti e i follonichesi che scelgono una delle spiagge libere più belle della città e di Pratoranieri deabbano rinunciare ad uno dei servizi essenziali se si parla di turismo di qualità.