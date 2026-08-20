FOLLONICA – È cominciato timidamente con qualche appuntamento sporadico in libreria, poi il format è piaciuto tanto da richiedere varie repliche. E ora, per renderlo fruibile a tutti, approda anche su RdF, Radio diffusione Follonica e su YouTube.

Il format di Mimmo Fiorani

Stiamo parlando de “La giustizia spiegata a mia nonna” il format ideato dall’avvocato follonichese Mimmo Fiorani e in cui il legale spiega, in maniera semplice e comprensibile a tutti, i più importanti casi giudiziari italiani.

Il Mostro di Firenze, Erika e Omar, Olinto e Rosa e il quanto mai attuale omicidio di Chiara Poggi.

Si parte dal caso Chiara Poggi

L’avvocato Fiorani è partito proprio da quest’ultimo. In meno di un’ora il legale spiega il contesto in cui il delitto è nato, le risultanze delle indagini, il dibattimento e infine la condanna. Una chiacchierata con il giornalista Michele Nannini, con contributi audio originali.

Un appuntamento mensile

La rubrica avrà cadenza mensile e sviscererà i casi più noti, quelli che ancora incuriosiscono e fanno interrogare la gente.

Per gustarsi la prima puntata si può cliccare QUI