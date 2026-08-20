GROSSETO – Cinque giorni di incontri e dibattiti per discutere del presente, ma soprattutto per provare a delineare una visione del futuro. Festambiente 2026 ha portato in Maremma il cuore del confronto sulle grandi trasformazioni ambientali, sociali ed economiche che attraversano il Paese, riunendo allo stesso tavolo istituzioni, imprese, associazioni, esperti, amministratori e cittadine e cittadini.

Dalla crisi climatica alla transizione energetica, dall’agroecologia alla tutela delle aree protette, dalla biodiversità alla gestione delle foreste, dall’economia circolare alla mobilità sostenibile, fino al turismo, al lavoro, alla legalità e alle politiche europee: al centro della manifestazione un unico filo conduttore, la necessità di accelerare il cambiamento e trasformare la transizione ecologica da obiettivo condiviso a concreta politica di sviluppo.

Secondo gli organizzatori, la crisi climatica non è più una questione trattabile soltanto sul piano ambientale, ma una sfida che riguarda direttamente economia, sicurezza dei territori, agricoltura, lavoro, salute, turismo, energia e qualità della vita delle comunità. Una sfida che, per essere affrontata, richiede risposte politiche adeguate alla complessità del momento.

In quest’ottica, Festambiente ha scelto di mettere in relazione i diversi tasselli della trasformazione. Parlare di agricoltura, è emerso, significa parlare di suolo, acqua, biodiversità e resilienza. Discutere di energie rinnovabili implica interrogarsi sul futuro dei territori e sulla possibilità di costruire un sistema energetico più democratico e sostenibile. Affrontare il tema delle aree protette vuol dire ragionare sulla capacità del Paese di difendere il proprio patrimonio naturale e, nello stesso tempo, generare nuove opportunità.

Anche l’economia circolare è stata al centro dei lavori come leva per ripensare i modelli produttivi e di consumo. La mobilità, invece, è stata analizzata in relazione alla qualità dell’aria, agli spazi urbani e al diritto alla mobilità per tutte e tutti. Temi diversi, ma considerati profondamente interconnessi, che convergono in un’unica richiesta: avviare una nuova stagione di politiche pubbliche capaci di andare oltre la gestione dell’emergenza e costruire una prospettiva di lungo periodo.

In questo percorso, il ruolo dei territori è indicato come decisivo. Le grandi strategie nazionali ed europee possono infatti produrre risultati concreti solo se trovano nelle comunità locali luoghi in cui essere sperimentate, adattate e trasformate in buone pratiche. Da qui l’idea di una Maremma non più semplice cornice geografica della manifestazione, ma possibile protagonista.

Per troppo tempo considerata periferica rispetto ai grandi centri del dibattito pubblico, la Maremma viene descritta da Legambiente come un potenziale laboratorio innovativo di sviluppo verde, dove mettere in relazione agricoltura, aree protette, economia del mare, turismo, energie rinnovabili, conservazione del patrimonio boschivo e della biodiversità, insieme alle comunità locali e al tessuto imprenditoriale.

L’obiettivo è costruire una strategia integrata capace di coniugare tutela ambientale, occupazione, nuove professioni e sviluppo economico. Una sfida che, secondo l’associazione, chiama in causa direttamente anche le istituzioni, ritenute strategiche perché nessuna transizione può essere realizzata senza amministrazioni pubbliche in grado di assumere decisioni, programmare investimenti e accompagnare cittadini e imprese nel cambiamento.

A tutte le istituzioni che hanno scelto di partecipare e confrontarsi va il ringraziamento di Legambiente, che sottolinea come il vero motore di Festambiente siano state le persone. La presenza di numerose cittadine e numerosi cittadini, che hanno seguito gli incontri, ascoltato i dibattiti, preso parte alle attività e attraversato gli spazi del festival, viene letta come la conferma di una domanda forte di partecipazione e di futuro.

Per l’associazione, la transizione ecologica non può restare un tema per soli addetti ai lavori, ma deve trasformarsi in un grande processo collettivo, nel quale le persone possano sentirsi protagoniste, comprendere le trasformazioni in corso e contribuire alle scelte che riguardano i propri territori. In questo quadro, la crisi energetica e i cambiamenti climatici vengono indicati come fattori che impongono di programmare con decisione azioni in grado di segnare un chiaro cambio di passo.

«Festambiente non è soltanto un appuntamento annuale, ma uno spazio permanente di confronto e di costruzione politica e culturale – dichiara Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente –. In questi giorni abbiamo messo al centro alcune delle questioni decisive per il futuro del Paese: la crisi climatica, la transizione energetica, l’agroecologia, la tutela della biodiversità e delle aree protette, l’economia circolare, il turismo sostenibile, il lavoro, la finanza etica e sostenibile, la legalità e il ruolo delle comunità».

«Lo abbiamo fatto partendo dalla Maremma, un territorio che per troppo tempo è stato considerato ai margini del dibattito nazionale e che oggi può invece diventare un laboratorio capace di indicare una direzione al resto del Paese – prosegue Gentili –. Un modello innovativo di territorio resiliente basato sul capitale naturale che guarda al futuro, mettendo insieme nuove tecnologie, conservazione della biodiversità, agroecologia, turismo sostenibile e garantendo occupazione e rilancio economico».

Secondo il dirigente di Legambiente, l’enorme ricchezza di biodiversità, le aree verdi e boschive, le forti tradizioni dell’entroterra, l’unicità dell’ecosistema marino, l’agricoltura e il turismo sostenibile rappresentano «punti di forza da cui partire per essere più resilienti e più capaci di creare un modello che rappresenti un antidoto alla crisi climatica ed economica». La «grande partecipazione» registrata nei cinque giorni di festival viene interpretata come il segnale che «cittadini e cittadine vogliono essere parte del cambiamento».

«Ora serve che questa energia diventi azione politica, a livello locale e nazionale – aggiunge Gentili –. Ringraziamo le istituzioni, le realtà economiche e sociali e tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di Festambiente: il confronto non finisce qui. L’appuntamento è già in autunno, con nuove iniziative e nuove occasioni di confronto per continuare a costruire una Maremma sempre più verde, innovativa e resiliente».

Per Legambiente, la sfida che si apre dopo la chiusura di Festambiente è quella di non attendere la prossima edizione, ma di portare fuori dal festival le idee, le proposte e le relazioni costruite in questi giorni. L’autunno è indicato come la prossima tappa di un percorso che prevede iniziative e confronti dedicati alle sfide più urgenti per il territorio e per il Paese, con l’obiettivo di continuare a mettere in dialogo istituzioni, cittadini, imprese, associazioni e comunità locali.

L’appello lanciato dall’associazione è rivolto alle istituzioni, invitate a considerare la transizione ecologica non come un vincolo ma come una opportunità di sviluppo, e ai cittadini e alle cittadine, perché continuino a partecipare, a proporre e a chiedere scelte coraggiose.

Legambiente si propone sempre più come interlocutore e strumento a disposizione dei territori, con l’obiettivo di accompagnare questo processo, mettere in rete competenze e progettualità, favorire il confronto e contribuire a tradurre gli obiettivi della transizione ecologica in risultati concreti.

La prospettiva delineata dall’associazione non riguarda soltanto la necessità di proteggere ciò che abbiamo, ma anche quella di costruire insieme ciò che ancora non c’è. In questo scenario, la Maremma viene indicata come uno dei luoghi dai quali potrebbe partire questa nuova fase di sviluppo sostenibile.