GROSSETO – “Stare in mezzo alle persone, ascoltare le esigenze di cittadini, famiglie e imprese, confrontarsi direttamente con il territorio e, allo stesso tempo, raccontare il lavoro svolto e le iniziative messe in campo. Con questo spirito Fratelli d’Italia avvia la propria campagna estiva di tesseramento, accompagnata da una serie di gazebo e momenti di incontro che interesseranno il territorio comunale e provinciale di Grosseto”.

Il primo appuntamento si è svolto lunedì 17 agosto a Marina di Grosseto, dove il gazebo di Fratelli d’Italia ha rappresentato un punto di incontro con residenti, operatori commerciali e numerosi turisti che in questi giorni stanno frequentando la costa e le località della Maremma.

Il calendario prosegue domani, venerdì 21 agosto, a Follonica la mattina al Mercato settimanale dove è prevista la presenza della senatrice Simona Petrucci. Nel pomeriggio, invece, ad Alberese, dove dalle 18 alle 20, in piazza del Combattente, sarà presente un gazebo informativo del partito.

“La nostra presenza sul territorio – sottolineano dal circolo Fratelli d’Italia Grosseto – non vuole essere soltanto un’occasione per il tesseramento, ma soprattutto un momento di confronto diretto con le persone. Riteniamo fondamentale stare in mezzo alla gente, ascoltare i problemi, raccogliere suggerimenti e segnalazioni e conoscere da vicino le esigenze di chi vive e lavora nel nostro territorio”.

“Un rapporto diretto che – dicono dal circolo “M. Butelli” – deve essere anche un’occasione per raccontare quanto è stato fatto e quanto è in programma per il territorio comunale di Grosseto, illustrando ai cittadini le iniziative portate avanti dall’amministrazione e l’attività politica e istituzionale del partito”.

“Essere presenti significa anche assumersi la responsabilità di ascoltare – prosegue FdI – ma anche di proporre. Vogliamo continuare a confrontarci con i cittadini sulle questioni che riguardano Grosseto, dalle frazioni alla costa, dal centro storico alle periferie, mettendo in evidenza i risultati raggiunti e discutendo insieme delle nuove sfide che attendono la nostra città”.

Il calendario degli appuntamenti

MARINA DI GROSSETO

22, 25 e 29 agosto; 1, 5, 8 e 12 settembre

Dalle 8.30 alle 11.30 – di fronte alla Chiesa

ALBERESE

21 e 28 agosto; 4 e 11 settembre

Dalle 18 alle 20 – piazza del Combattente

FOLLONICA

21 e 28 agosto

Mercato settimanale

MONTE ARGENTARIO

25 agosto

Mercato settimanale

GROSSETO

Da metà-fine settembre

Gazebo nel centro storico durante il fine settimana

“La nostra iniziativa vuole rafforzare la presenza del partito sul territorio comunale durante un periodo nel quale Grosseto e le sue principali località balneari e turistiche registrano una significativa presenza di visitatori. Vogliamo continuare a essere un partito presente e riconoscibile capace di confrontarsi quotidianamente con le persone. Il tesseramento è certamente importante, ma ancora più importante è mantenere vivo il rapporto con la comunità, ascoltando cittadini, famiglie, lavoratori e imprese e trasformando le loro esigenze in proposte e iniziative concrete per il futuro di Grosseto”, termina il circolo Butelli di Fratelli d’Italia Grosseto.