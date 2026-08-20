GROSSETO – Sarà una prima di campionato senza i tifosi ospiti quella tra Grosseto e La Spezia, in programma domenica 23 agosto allo stadio comunale Carlo Zecchini. La Prefettura ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia della Spezia, una misura adottata per ragioni di ordine e sicurezza pubblica legate alla rivalità tra le due tifoserie.

La partita, valida per la prima giornata del campionato di Serie C 2026-2027, segna l’esordio stagionale in campionato dell’Us Grosseto 1912 davanti al proprio pubblico.

La decisione è arrivata dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta mercoledì 19 agosto al Palazzo del Governo di Grosseto per esaminare la cornice di sicurezza legata all’incontro. Alla riunione, vista la tematica affrontata, è stata invitata a partecipare anche l’Us Grosseto 1912.

Al termine del confronto, tenendo conto delle recenti determinazioni assunte a livello centrale dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms) del Ministero dell’Interno, la Prefettura ha adottato un’apposita ordinanza, su conforme parere del questore di Grosseto.

Il provvedimento stabilisce quindi il divieto di vendita dei titoli di accesso allo stadio per tutti i residenti nella provincia della Spezia.

Alla base della misura, spiega la Prefettura, c’è la rivalità tra le tifoserie di Grosseto e Spezia, che in passato è sfociata anche in episodi di violenza. Il divieto è stato dunque disposto in via preventiva con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione della partita.

Per il Grosseto sarà comunque un appuntamento particolarmente atteso: la sfida con lo Spezia inaugura infatti il cammino dei biancorossi nel nuovo campionato di Serie C davanti al pubblico dello Zecchini.