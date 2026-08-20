SCARLINO – È stata la contrada del Centro a vincere la staffetta delle Carriere del 19 a Scarlino. La festa quest’anno è stata riorganizzata e si è sviluppata pienamente su due giorni.

Due giorni di festa

Il 18 sera si sono svolte la sfilata dei tamburini con il corteggio di Gavorrano e il tiro dell’arco in notturna, al Castello, per la selezione dei sei tiratori. Il 19 la processione, il corteo storico, la gara di tiro con l’arco vinta da San Donato — che era arrivato secondo alla staffetta — e infine il premio al miglior cavaliere e alla miglior dama, andato alla Rocca. Il premio è stato realizzato dall’artista scarlinese Barbara Gottardi.

Un riconoscimento per ogni contrada

Ogni contrada ha avuto un riconoscimento per il lavoro fatto, cosa che, come sottolinea Maurizio Bizzarri, presidente della Pro Loco, «ha smorzato le normali polemiche del post gara».

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Carriere del 19: il corteo storico

La scelta dei due giorni

«La scelta di spostare la staffetta al 18 è stata dettata da una serie di fattori: intanto il fatto che abbiamo deciso, a causa del caldo, di spostare la manifestazione più tardi, ossia verso le 18. Poi il fatto che il 19 cadesse di mercoledì, un giorno un po’ strano, in mezzo alla settimana. Abbiamo però costruito, così, due giorni intensi di festa. Forse abbiamo perso un centinaio di turisti senesi per la concomitanza con il palio, ma per il resto la festa è andata molto bene, e per la prima volta abbiamo avuto anche un falconiere a cavallo con il falco».