GROSSETO – Il maltempo è pronto a investire la Toscana e interesserà anche la provincia di Grosseto. La Sala operativa regionale della Protezione civile ha emesso un’allerta per forti temporali, con un deciso peggioramento previsto tra la serata di oggi, giovedì 20 agosto, e la giornata di domani, venerdì 21 agosto. Sulla Maremma per venerdì è prevista allerta gialla, mentre sulle zone centro-settentrionali della regione il livello di criticità sale.

L’allerta per temporali forti scatterà alle 22 di oggi e resterà in vigore fino alle 18 di venerdì 21 agosto sulla Toscana centro-settentrionale. Nella giornata di venerdì l’allerta gialla interesserà invece anche il resto della regione.

Il peggioramento inizierà dalle zone nord-occidentali della Toscana già dalla sera, per poi estendersi progressivamente. Venerdì i forti temporali potranno raggiungere anche il resto della regione e quindi la provincia di Grosseto.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai fenomeni più intensi: ai temporali potranno infatti essere associate forti raffiche di vento e grandinate.

Le previsioni indicano quantitativi di pioggia potenzialmente molto elevati nelle aree maggiormente colpite, con cumulati massimi tra 70 e 100 millimetri e punte locali fino a 150 millimetri. L’intensità delle precipitazioni potrà raggiungere 60-80 millimetri in un’ora.

Per venerdì è stata inoltre emessa un’allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale sulla Toscana centrale e sulla zona della Lunigiana.

Il sistema regionale di Protezione civile è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità. L’invito rivolto ai cittadini è quello di prestare particolare attenzione durante i fenomeni più intensi e di adottare comportamenti prudenti, soprattutto negli spostamenti e nelle zone maggiormente esposte al rischio di allagamenti, raffiche di vento e grandinate.