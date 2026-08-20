GAVORRANO – A causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Regione Toscana, il concerto di Enrico Nigiotti, previsto per questa sera, 20 agosto, al Teatro delle Rocce di Gavorrano (GR), è stato posticipato a sabato 29 agosto 2026.

La nuova data è stata concordata per consentire il recupero dell’evento nelle migliori condizioni.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data del 29 agosto.

Per chi, invece, fosse impossibilitato a partecipare e desiderasse richiedere il rimborso del biglietto, sarà possibile farlo entro e non oltre lunedì 24 agosto alle ore 13:00, rivolgendosi al circuito di vendita attraverso il quale è stato effettuato l’acquisto.

Dopo tale termine, i biglietti resteranno validi esclusivamente per la nuova data del 29 agosto.

Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo il pubblico per la comprensione.