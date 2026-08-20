GROSSETO. Nell’Amiata grossetana e nella Valdichiana senese le Brigate del Lavoro della Flai Cgil sono andate direttamente nei luoghi di ritrovo dei braccianti per incontrare lavoratori che ogni giorno, durante la stagione lavorativa, vengono caricati sui furgoni e portati a lavorare nei campi, nelle vigne, negli uliveti e nei boschi.

In sole 3 mattine, nell’ottobre 2025, il sindacato ha intercettato oltre 1200 lavoratori. Molti, soprattutto migranti, raccontano turni che possono arrivare a 12 ore al giorno, con appena 4 ore retribuite.

«Tutto inserito dentro un sistema finalizzato allo sfruttamento di lavoratori, anche molto giovani», ricordano dalla Flai Cgil Grosseto.

Il video che documenta il lavoro delle Brigate Flai Cgil è oggi protagonista dei canali nazionali Cgil e inserito tra le “good news” a livello nazionale. Disponibile sia su canali social come Facebook e Instagram, che su Youtube. «Nelle immagini è impresso cosa significa fare sindacato di strada – ricordano dalla Flai Cgil Grosseto – raggiungendo lavoratrici e lavoratori spesso invisibili, informandoli sui loro diritti e facendo emergere situazioni di sfruttamento e caporalato».

Il lavoro delle Brigate della Flai Cgil, dopo l’attività di quei giorni, ha già prodotto i primi risultati. «Prima la task force congiunta tra Prefetture di Grosseto, Siena e istituzioni, poi si è attivata anche la Commissione d’inchiesta del Senato – elencano dalla Flai Cgil – Successivamente la risoluzione della Regione Toscana e, recentemente, il grande risultato del Protocollo d’Intesa firmato nelle prefetture di Siena e Grosseto per la prevenzione e il contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura».

«Primi passi concreti per una battaglia che continua e guarda verso una legge regionale in materia, così da rendere strutturali e omogenee le azioni di prevenzione e contrasto al caporalato in tutta la Toscana – conclude la Flai Cgil Grosseto – Perché legalità, dignità e diritti sul lavoro non sono negoziabili».