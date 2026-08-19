GIANNUTRI – Torna lo sport acquatico organizzato a Giannutri. E l’idea sembra piacere: fino all’ultimo sono arrivate richieste di iscrizione sia dalle famiglie presenti sull’isola, sia sulle numerose imbarcazioni ancorate davanti a Cala Spalmatoio. Perché la prima edizione delle Giannutriadi è partita in sordina, ma è subito esplosa coinvolgendo 15 squadre da 4 componenti ciascuna e alcune decine di spettatori dalle barche e dagli scogli di Giannutri.

La grande festa, con tanto di radiotelecronaca dal molo, ha coinvolto anche la Croce Rossa: i volontari hanno sia prestato il loro supporto come prima linea per eventuali infortuni, sia preso i tempi di arrivo delle varie squadre. E in qualche modo anche chi non ha partecipato direttamente lo ha fatto comunque perché la baia è stata liberata temporaneamente dalla barche per permettere la realizzazione del percorso.

Le prove erano quattro, una per ciascun componente del team, con uno stile da “Giochi senza frontiere”: la prima prevedeva una nuotata dentro un cigno nero gonfiabile fino al centro della baia. La seconda una camminata su quattro sup: per chi cadeva da uno era obbligatorio tornare indietro e ricominciare. Finita quella, il concorrente doveva dare il cinque al compagno di squadra e dirigersi verso il lato destro della cala per la prova di apnea: sul fondale erano depositate alcune pietre con disegnata la G di Giannutri che andavano consegnate al giudice sul posto. Infine l’ultima prova consisteva nell’attraversare la baia su gonfiabili a forma di orca o unicorno per poi raggiungere il molo sul lato sinistro di Spalmatoio e tuffarsi in acqua centrando una ciambella gonfiabile.

Alla fine ha vinto il team dei Winx, aggiudicandosi il premio messo in palio dallo sponsor dell’evento, il bar La Vela della Piazzetta di Giannutri. Ma appena finito, già si parla della prossima edizione, perché l’iniziativa nata grazie all’avvocato Monica Bonessa e Sole Cionini (nella foto) ha riscosso molto interesse. E ha riportato lo sport acquatico organizzato al centro delle attività sull’isola dopo anni in cui era scomparso in favore di competizioni come la maratona.

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