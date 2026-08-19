FOLLONICA – Una proposta per sul futuro della Play Area. Arriva da Forza Italia un’idea per trasformare l’area attualmente presente a Senzuno. «Una possibilità di trasformare questa esperienza in un progetto più ambizioso per la città» esordisce il consigliere comunale Charlie Lynn.

«Alla luce degli esposti presentati da alcuni privati in relazione all’attuale area, delle problematiche emerse nell’organizzazione del Memorial Galgani e considerando che negli anni l’Amministrazione comunale è riuscita a reperire finanziamenti destinati alla Play Area, riteniamo sia opportuno valutare una nuova collocazione definitiva, fuori da Senzuno – prosegue – La proposta di Forza Italia è quella di individuare come nuova sede l’area davanti alla scuola di via Gorizia, in prossimità della foce del Petraia, interessata dal divieto di balneazione, verificandone naturalmente la piena fattibilità sotto il profilo tecnico, urbanistico, ambientale e autorizzativo».

La proposta, nel dettaglio

«Non immaginiamo, però, un semplice trasferimento delle attuali strutture – racconta Lynn – Proponiamo la realizzazione di un vero e proprio “Stadio del Mare”, dotato di tribune e di strutture adeguate per ospitare sport sulla sabbia, tornei, manifestazioni ed eventi capaci di richiamare pubblico anche da fuori città».

Insomma, una struttura pensata per i giovani e per le associazioni sportive, «Ma anche capace di diventare una nuova attrazione turistica per Follonica – dice il consigliere – Eventi e competizioni possono generare presenze, portare atleti, accompagnatori e pubblico in città e produrre ricadute positive per strutture ricettive, ristorazione e commercio».

Lo spostamento dell’attuale Play Area, secondo Forza Italia Follonica, consentirebbe contemporaneamente di liberare il tratto di Senzuno e completare finalmente la passeggiata di viale Carducci, restituendo continuità e maggiore qualità al lungomare. «La proposta tiene quindi insieme due obiettivi – precisa Lynn – da una parte riqualificare e completare il fronte mare di Senzuno, dall’altra creare in una nuova zona della città un polo sportivo e turistico più strutturato e funzionale. Un progetto da finanziare attraverso turismo e bandi pubblici».

«Anche sul piano economico riteniamo che esistano strumenti da approfondire – dice Lynn – Una parte della copertura finanziaria potrebbe essere valutata nell’ambito delle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno, che proprio quest’anno è stata aumentata, naturalmente nel rispetto della normativa e delle finalità alle quali queste entrate possono essere destinate».

«Se chiediamo al settore turistico e ai visitatori un contributo maggiore attraverso l’imposta di soggiorno, è importante che una parte delle risorse disponibili possa tradursi, laddove consentito, in investimenti capaci di migliorare l’offerta turistica della città e generare nuove presenze».

«Parallelamente, l’Amministrazione dovrebbe attivarsi per individuare bandi regionali, nazionali ed europei dedicati allo sport, alla riqualificazione urbana, al turismo e alla valorizzazione degli spazi pubblici, costruendo un progetto in grado di intercettare finanziamenti esterni – prosegue Lynn – Follonica ha tutte le caratteristiche per investire sul binomio mare e sport. Uno Stadio del Mare potrebbe diventare un elemento riconoscibile dell’offerta cittadina e contribuire anche alla destagionalizzazione, attraverso tornei e manifestazioni organizzabili non soltanto nei mesi di luglio e agosto, ma anche in primavera e autunno».

«Chiediamo pertanto all’Amministrazione comunale di avviare uno studio di fattibilità per lo spostamento della Play Area e la realizzazione dello Stadio del Mare – conclude Lynn nella nota – verificando la disponibilità dell’area, le autorizzazioni necessarie, l’utilizzabilità delle risorse dell’imposta di soggiorno e i bandi pubblici ai quali poter partecipare. Trasformiamo una criticità in un’opportunità: completiamo il lungomare di Senzuno e costruiamo una nuova attrazione sportiva e turistica per Follonica».