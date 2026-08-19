GROSSETO – Quando una persona è in pericolo ogni minuto può essere decisivo. Per questo è fondamentale che il sistema di soccorso possa intervenire rapidamente e concentrare le risorse sulle situazioni di reale emergenza. È in questa logica che la Guardia di finanza annuncia l’entrata in vigore di nuove regole per i propri interventi.

Il ruolo della Guardia di finanza nei soccorsi

Il Corpo concorre al sistema nazionale di ricerca e soccorso insieme alle altre istituzioni militari e civili. In mare, in montagna, nelle zone più difficili da raggiungere e in occasione di calamità o altre emergenze, la Guardia di finanza può mettere a disposizione personale specializzato, unità cinofile, automezzi, elicotteri, aerei, droni e unità navali.

Cosa cambia con le nuove regole

Chi provoca volontariamente, o con un comportamento gravemente imprudente, una situazione che rende necessario il soccorso dovrà sostenerne i costi. Lo stesso principio si applica a chi richiede un intervento senza una reale necessità o senza un giustificato motivo. Non viene però introdotto alcun pagamento generalizzato: chi si trova in una situazione di pericolo, oppure teme concretamente per l’incolumità di un’altra persona, deve continuare a chiedere aiuto senza esitazione.

Prima il soccorso, poi le valutazioni

Il pagamento, precisa il Corpo, non sarà automatico. Prima verrà sempre prestato il soccorso e soltanto dopo la conclusione delle operazioni saranno ricostruite e valutate le circostanze che hanno determinato l’intervento. Gli interventi, del resto, possono durare molte ore e richiedere un rilevante impiego di uomini e mezzi: una chiamata ingiustificata non è priva di conseguenze, perché può impegnare risorse che, nello stesso momento, potrebbero servire per soccorrere chi si trova realmente in pericolo.

L’obiettivo delle nuove norme

L’obiettivo, sottolinea la Guardia di finanza, non è scoraggiare le persone dal chiedere aiuto, ma evitare richieste effettuate con leggerezza o prive di una concreta motivazione. In questo modo si proteggono le risorse pubbliche e, soprattutto, la capacità di risposta dell’intero sistema di soccorso.