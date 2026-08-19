FOLLONICA – La Lista civica “Buoncristiani sindaco” replica alle ultime dichiarazioni del PD cittadino. «Negli ultimi tempi registriamo con un certo interesse una rinnovata e intensa attività del Partito Democratico di Follonica sui social. Peccato che, troppo spesso, a questa vivacità non corrisponda altrettanta attenzione alla realtà dei fatti, con ricostruzioni che sembrano avere soprattutto l’obiettivo di screditare l’azione dell’Amministrazione Buoncristiani», ricorda la lista.

«Un’Amministrazione che, vale la pena ricordarlo, sta cercando gradualmente di risolvere molti dei problemi ricevuti in eredità proprio da chi ha governato questa città negli anni precedenti – prosegue – E c’è una questione politica di fondo che rivendichiamo senza alcuna difficoltà: è non soltanto legittimo, ma forse persino doveroso che una nuova Amministrazione faccia anche scelte diverse da quelle di chi l’ha preceduta».

«Non per partito preso – ci tiene a sottolineare in una nota – ma perché continuare a fare esattamente quello che è sempre stato fatto significa, inevitabilmente, continuare a raccogliere gli stessi risultati. E permetteteci: per una città con le potenzialità di Follonica, ci sembra un po’ pochino».

Dalla Tirreno-Adriatico al Rally Maremma fino alla pista di atletica

La lista intende estendere questo principio anche per gli eventi sportivi citati dal PD. E inizia a puntualizzare. «La Tirreno-Adriatico, ad esempio, comportava per il Comune costi molto elevati a fronte di ricadute sul territorio che riteniamo decisamente limitate – prosegue – E anche dal punto di vista promozionale il percorso, prevalentemente extraurbano, non consentiva certo di valorizzare e mostrare al meglio le parti più belle e caratteristiche della nostra città. Abbiamo quindi ritenuto più utile investire risorse pubbliche anche su iniziative diverse, capaci di offrire un ritorno maggiore in termini di promozione e presenze».

«Il Rally Maremma, invece, ha ritenuto non più sufficiente quanto il Comune aveva riconosciuto negli anni precedenti, peraltro in linea con quanto garantito anche dalle altre Amministrazioni di centrosinistra, scegliendo una sede diversa dove il contributo economico è stato superiore ai 30mila euro, circa cinque volte tanto», precisa la lista civica.

Considerazioni analoghe vengono fatte anche per il ciclocross. «Quando le richieste economiche diventano particolarmente onerose, chi amministra ha il dovere di valutare il rapporto tra costo e beneficio e di decidere come utilizzare nel modo migliore i soldi dei cittadini».

«Per questo rivendichiamo pienamente la correttezza delle scelte dell’assessore allo Sport Azzurra Droghini – sottolinea la civica – Amministrare significa scegliere, non firmare assegni sulla base del semplice principio “si è sempre fatto così”, scoprendo poi che gli organizzatori di alcuni degli eventi citati sono anche persone legate al mondo del centrosinistra».

Prima di concludere, un’altra stoccata. «Poi leggiamo con una certa sorpresa le considerazioni sulla pista di atletica – prosegue la lista – Forse prima di attribuire responsabilità al Comune sarebbe opportuno ricordare che il collaudo dell’impianto e lo svolgimento delle relative pratiche ai fini dell’omologazione Fidal è di competenza della Provincia di Grosseto, ente peraltro guidato dal Partito Democratico. Quindi, se il PD vuole sollecitare qualcuno su questo punto, può comodamente cominciare da casa propria».

Gli impianti sportivi e il Follonica Senzuno

«Quanto invece allo stato degli impianti sportivi, preferiremmo quasi stendere un velo pietoso – puntualizza la lista – Ma visto che il tema viene sollevato, un suggerimento agli iscritti e ai dirigenti del PD lo facciamo volentieri: organizzino un bel sopralluogo negli impianti cittadini. Potranno così verificare personalmente in quali condizioni sono stati lasciati e chi, oggi, sta investendo risorse ed energie per recuperarli e rimetterli progressivamente in ordine».

Infine «Il Follonica Senzuno, sul quale continuiamo a leggere ricostruzioni inutilmente allarmistiche – dice la lista civica – Come è stato già ribadito più volte alla dirigenza, anche quest’anno, esattamente come nella stagione precedente, la società potrà regolarmente iscriversi al campionato avendo la disponibilità del campo Baldaccheri».

«La critica politica è legittima e fa parte della democrazia – conclude la lista civica – Ma sarebbe utile che si partisse dai fatti. Perché fare opposizione non significa necessariamente dire che tutto va male, né trasformare ogni scelta diversa dalle proprie in un errore».

«Noi continueremo a fare ciò per cui i cittadini ci hanno scelto: cambiare quello che non funzionava, affrontare i problemi lasciati irrisolti e provare a costruire qualcosa di meglio. Anche quando significa avere il coraggio di non fare semplicemente quello che “si è sempre fatto”».