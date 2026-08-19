FOLLONICA – «Follonica ha impianti, società sportive, una tradizione consolidata e tutte le caratteristiche per diventare sempre di più una città dello sport durante tutto l’anno. Serve però una programmazione all’altezza di questo patrimonio». A intervenire è il Partito democratico di Follonica, che con una nota chiede all’Amministrazione comunale maggiore attenzione agli impianti, alle società e all’organizzazione di manifestazioni sportive capaci di sostenere il turismo anche fuori dalla stagione estiva.

«Dal 15 al 21 giugno Follonica ha ospitato Sky Sport Calciomercato, mostrando in tv la bellezza della nostra città, del Golfo e del territorio circostante. Indubbiamente un’ottima iniziativa della Giunta Buoncristiani, ma per realizzare l’allungamento della stagione una componente fondamentale e irrinunciabile sono gli eventi sportivi».

«Follonica possiede impianti di altissimo livello, adatti ad ospitare manifestazioni anche internazionali, come del resto è avvenuto fino ad oggi. È un patrimonio che deve fruttare al massimo, anche e soprattutto come volano economico e turistico. Oltre agli impianti, abbiamo anche un territorio adatto agli sport all’aria aperta, praticabili tutto l’anno: trekking, bike, equitazione, vela e sport di mare».

«E invece quest’anno, per la prima volta dopo anni, sono saltati importanti appuntamenti che Follonica ospitava ormai stabilmente: non abbiamo avuto la Tirreno-Adriatico, erroneamente paragonata all’arrivo di Sky Calciomercato, la European Cup di judo, il Rally di Maremma e il Campionato italiano di ciclocross. Manifestazioni che si svolgevano in primavera e che hanno portato a Follonica centinaia di persone fuori stagione, con relative attività di alberghi e B&B, ristoranti e attività commerciali».

«Nel caso poi degli eventi giovanili e dilettantistici, agli atleti si aggiungono le famiglie, con l’opportunità di far conoscere direttamente Follonica a persone che magari torneranno in vacanza».

«Che l’attenzione dell’Amministrazione verso impianti e società sportive sia scarsa lo dimostra anche il mancato rinnovo delle convenzioni di Palagolfo e Pista Armeni. Scadute nel 2024, non si è trovato, in due anni, il tempo di rinnovarle. Tale situazione non permette alle società di lavorare con serenità e certezza, rendendo difficile una programmazione di medio periodo. E, non ultima, la questione del Follonica Senzuno, che ad oggi non sa dove allenarsi e svolgere le proprie attività calcistiche».

«Chiediamo quindi all’Amministrazione comunale di rinnovare le convenzioni, dando certezze al mondo sportivo follonichese, di mantenere e rafforzare i rapporti con le federazioni sportive costruiti negli anni e di lavorare da subito affinché Follonica torni ad ospitare con continuità manifestazioni di rilievo».

«Infine, la pista di atletica. I lavori, programmati da Benini con risorse della Provincia, sono giunti a termine pochi mesi fa. La struttura è un vero fiore all’occhiello, di livello sicuramente regionale. Non è un caso che anche un’atleta come Nadia Battocletti abbia scelto Follonica per allenarsi. Eppure, la pista non è ancora omologata per ospitare gare e può essere usata solo per gli allenamenti».

«Un utilizzo parziale che non rende giustizia a un investimento e a una struttura di questo livello. Inoltre, il Comune non prevede di corrispondere contributi alla società di atletica per garantire il funzionamento della pista. È impensabile che una struttura di questa importanza possa operare con le sole quote di atleti e allievi follonichesi».

«Per questo chiediamo tre cose: omologare la pista per le gare, portarvi manifestazioni sportive di livello e garantire opportune risorse al suo funzionamento».

«Follonica ha impianti, società sportive, una tradizione consolidata e tutte le caratteristiche per diventare sempre di più una città dello sport durante tutto l’anno. Serve una programmazione all’altezza di questo patrimonio».