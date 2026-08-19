GROSSETO – Sole, caldo e afa protagonisti in Maremma oggi, mercoledì 19 agosto, mentre domani, giovedì 20 agosto, il cielo tenderà a diventare più variabile, con un graduale aumento della nuvolosità. Le temperature resteranno comunque elevate, con massime intorno ai 33 gradi nelle zone interne. Il Centro Funzionale Regionale segnala per giovedì un peggioramento soprattutto sul nord-ovest della Toscana e sul finire della giornata.

Oggi sole e caldo

Per mercoledì 19 agosto 3BMeteo prevede condizioni generalmente soleggiate sulla provincia. A Grosseto temperature tra 20 e 33 gradi, con qualche nube in più verso sera e vento meridionale in rinforzo nelle ore pomeridiane. Il CFR conferma una giornata serena o poco nuvolosa, con possibili addensamenti sui rilievi e Scirocco in rinforzo sulla costa.

Le temperature nelle diverse zone

Nel nord della provincia Follonica oscillerà tra 19 e 32 gradi, mentre Massa Marittima tra 20 e 33. Sull’Amiata, prendendo Arcidosso come riferimento, valori tra 21 e 30 gradi. Più contenute le massime lungo la costa meridionale: Orbetello 26-29 gradi e Porto Santo Stefano 25-30 gradi.

Giovedì più nuvole ma ancora caldo

Domani, giovedì 20 agosto, il tempo diventerà più variabile. Il CFR indica cielo parzialmente nuvoloso, con locali rovesci sul nord-ovest della Toscana e un peggioramento sul finire della giornata. Venti meridionali e Scirocco più sostenuto lungo la costa, con mare mosso. A Grosseto sono attesi 25-33 gradi. Follonica 23-31, Massa Marittima 22-30, Arcidosso 20-29, Orbetello 28-30 e Porto Santo Stefano 27-31 gradi. Clima dunque ancora caldo e afoso.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo