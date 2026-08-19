PRINCIPINA TERRA – Un incidente stradale si è verificato in tarda serata sulla strada verso Marina di Grosseto, tra Principina Terra e le Strillaie. Nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un’auto, con alla guida un turista tedesco, e uno scooter (foto: Mario Fontani).

Il ferito

In sella al motorino viaggiava un uomo di 29 anni, che è rimasto ferito seriamente nell’incidente. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Grosseto, che ha prestato le prime cure al ferito.

I rilievi

Presente anche la Polizia municipale, impegnata nei rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono note le cause dello scontro.