PITIGLIANO. Incendio nella notte in un appartamento situato al terzo piano di un edificio in vicolo Gaeta. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

I due occupanti dell’abitazione interessata dalle fiamme sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente e, secondo quanto riferito, non hanno riportato ferite.

Per le operazioni di spegnimento sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Gradoli, in provincia di Viterbo, e di Orbetello, con il supporto dei Vigili del Fuoco volontari di Manciano. Le squadre hanno domato l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente agli altri ambienti dell’edificio.

Al termine dell’intervento, l’appartamento al terzo piano è stato dichiarato inagibile. Il provvedimento ha interessato anche le unità abitative adiacenti.

Sul posto è intervenuto inoltre il funzionario di servizio della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Grosseto per effettuare le necessarie verifiche tecniche. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.