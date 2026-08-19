PRATA – Un viaggio tra letteratura, arte e suggestioni, immersi nella cornice del frutteto storico di Prata. Martedì 18 agosto è andato in scena lo spettacolo “I vizi capitali”, promosso dall’associazione “Per Prata tra passato e futuro”.

Protagonista della serata Giacomo Moscato, professore di letteratura e attore, che ha accompagnato il pubblico in uno storytelling dedicato ai sette vizi capitali, costruendo un racconto capace di intrecciare riflessione, letteratura e interpretazione teatrale.

Ad accompagnare le parole di Moscato anche le immagini dei quadri della pittrice Silvia Mineo, proiettate durante lo spettacolo e diventate parte integrante della narrazione, creando un dialogo tra racconto e arte figurativa.

A rendere ancora più particolare l’appuntamento è stata la location scelta per la rappresentazione: il frutteto storico di Prata, uno spazio che conserva rare tipologie di piante da frutto autoctone e rappresenta un patrimonio legato alla storia e alla biodiversità del territorio.

La serata è stata promossa dall’associazione “Per Prata tra passato e futuro”, impegnata nell’organizzazione di attività culturali e nella gestione e valorizzazione dello stesso frutteto storico.

A raccontare attraverso le immagini l’atmosfera dello spettacolo è stato Giorgio Paggetti, autore delle fotografie realizzate nel corso della serata.