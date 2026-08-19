PORTIGLIONI – Una strada stretta, buia e senza marciapiedi, utilizzata soprattutto d’estate da numerose auto alla ricerca di un parcheggio gratuito o dirette verso il porto e i locali della zona. A segnalare la situazione di via del Mercato, a Portiglioni, nel comune di Scarlino, è una residente che, dopo la morte della sua gatta Vaniglia, investita domenica 16 agosto davanti alla propria abitazione, ha deciso di rivolgersi alla redazione de Il Giunco per chiedere interventi sulla viabilità.

«Via del Mercato – racconta la residente – d’estate è un inferno: è l’unica via della zona dove non vige né disco orario né divieto di accesso per i non residenti. È a senso unico, buia, stretta, senza marciapiedi: dovrebbe essere riservata al transito privato».

Secondo quanto riferito dalla residente, la strada viene utilizzata anche come alternativa alla viabilità principale da chi arriva dalle direzioni di Castiglione della Pescaia e Gavorrano ed è diretto verso il porto, i locali o le spiagge. A questo si aggiungerebbe la ricerca di parcheggi gratuiti, mentre, sottolinea, il grande parcheggio a pagamento davanti al porto rimarrebbe spesso con numerosi posti disponibili.

Il problema dei parcheggi per i residenti

La questione, sempre secondo la segnalazione, non sarebbe nuova. «Noi residenti abbiamo più volte segnalato la cosa negli anni scorsi – prosegue –. A metà luglio sono tornata a parlarne di persona con la Polizia municipale di Scarlino».

Il problema diventa particolarmente sentito nei fine settimana di luglio e durante agosto. La residente racconta che chi abita nella zona arriverebbe a limitare gli spostamenti per paura di non trovare parcheggio al ritorno. «Non è previsto un accordo che permetta ai residenti di parcheggiare gratuitamente laddove ci sono posti con disco orario o a pagamento e abbiamo preso anche diverse multe».

Nella segnalazione si parla inoltre di veicoli lasciati in sosta per più giorni, auto parcheggiate in curva o in maniera tale da restringere ulteriormente la carreggiata e automobilisti che percorrerebbero alcuni tratti contromano.

«La sera la situazione diventa pericolosa»

La preoccupazione principale riguarda però la sicurezza, soprattutto nelle ore serali. «Tra le 19 e le 23 – afferma la residente – un via vai di auto e motorini percorre la strada a grande velocità», nonostante la presenza dei dissuasori.

Via del Mercato, ricorda, è priva di marciapiedi e poco illuminata e viene percorsa anche da bambini, ciclisti e persone a passeggio con i cani. «È solo un miracolo che finora non sia stato investito qualcuno – sostiene –. L’estate scorsa ci siamo andati molto vicini con i nipotini dei nostri vicini che uscivano dal cancelletto».

La morte di Vaniglia

A spingere la residente a rendere pubblica la propria protesta è stato quanto accaduto domenica 16 agosto. Tra le 21.30 e le 22.30 la gatta di famiglia, Vaniglia, nove anni, è stata investita davanti al cancello dell’abitazione.

«Nessuno ha frenato, nessuno si è fermato», racconta. Circa un’ora più tardi due donne che stavano passeggiando lungo la strada hanno trovato l’animale e avvertito la famiglia. Per Vaniglia non c’era ormai più niente da fare.

Un episodio doloroso che, per la residente, deve diventare soprattutto un richiamo alla sicurezza della strada. «Nulla potrà riportarci la nostra gattina – conclude –, ma almeno vorrei che quanto accaduto servisse a evitare che la prossima volta sotto un’auto finisca una persona, un anziano o un bambino che esce dal cancello di casa propria».

Da qui la richiesta al Comune di Scarlino di valutare provvedimenti per ridurre il traffico e disciplinare la sosta in via del Mercato, come il disco orario o una limitazione degli accessi, insieme a soluzioni che consentano ai residenti di parcheggiare senza il rischio di rimanere senza posto nei periodi di maggiore affluenza.