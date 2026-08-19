FOLLONICA – Nonostante il divieto di dimora nel comune di Follonica disposto dal giudice, sarebbe tornato in città. Per questo un giovane di 22 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato nella giornata di ieri, martedì 18 agosto, per la violazione degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria.

Il giovane era già rimasto coinvolto lo scorso anno in un’indagine relativa allo spaccio di sostanze stupefacenti a Follonica. Più recentemente, nel mese di giugno, era stato coinvolto anche in una lite avvenuta davanti ad una discoteca cittadina, durante la quale avrebbe ferito un ragazzo colpendolo con una bottiglia.

In seguito ai precedenti provvedimenti adottati nei suoi confronti, il giudice aveva disposto il divieto di dimora nel comune di Follonica. Una prescrizione che, secondo quanto accertato, il 22enne non avrebbe rispettato.

Il giovane è stato infatti trovato nuovamente a Follonica e arrestato per la violazione della misura disposta dall’autorità giudiziaria.