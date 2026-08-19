SCARLINO – Scarlino rinnova una delle tradizioni più antiche e sentite dalla comunità. Questa mattina, mercoledì 19 agosto, il borgo ha celebrato la processione del Cristo Morto, momento religioso che apre la giornata principale delle Carriere del 19. Il corteo ha attraversato le vie del centro storico dalla chiesa di San Martino fino alla chiesa di San Donato.

Una tradizione che affonda le proprie radici nel 1855, quando Scarlino fu colpita da una grave epidemia di colera. Secondo la memoria tramandata nel paese, il 19 agosto di quell’anno il parroco portò il Cristo Morto in processione invocando la fine dell’epidemia. Un violento temporale interessò successivamente il borgo e il rapido calo dei decessi fu interpretato dalla popolazione come un miracolo. Da quell’episodio nacque la Festa del 19.

Anche quest’anno la processione ha rappresentato il momento più solenne della manifestazione, accompagnando il Cristo Morto lungo le strade del paese fino a San Donato, dove il programma prevede la celebrazione della messa e la benedizione dei gonfaloni.

Le immagini della processione sono state realizzate per Il Giunco da Giorgio Paggetti e raccontano uno degli appuntamenti che maggiormente lega la comunità scarlinese alla propria storia.

La Festa delle Carriere prosegue nel pomeriggio. Dalle 18 è previsto il corteo storico del Comune di Scarlino e delle tre contrade, con la partecipazione degli Sbandieratori di Arezzo. Al piazzale del Castello sono in programma l’esibizione di falconeria, i giochi con le bandiere e la finale del tiro con l’arco tra le contrade, seguita dalla premiazione.

La giornata si concluderà alle 21.30 al piazzale della Stella con la rappresentazione scenica e il teatro di strada del gruppo Scarlinopolis.