GROSSETO – Sono 100 le auto rubate in provincia di Grosseto in un anno. Un dato che colloca il territorio maremmano al settimo posto tra le dieci province toscane per numero di autovetture sottratte. A queste si aggiungono 27 motocicli e 29 ciclomotori, per un totale di 156 mezzi rubati. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Grosseto settima in Toscana per furti d’auto

Guardando alle sole autovetture, Grosseto si trova nella parte medio-bassa della graduatoria regionale. Il dato provinciale, con 100 furti, è molto lontano da quello di Firenze, che guida nettamente la classifica con 672 auto sottratte.

Al secondo posto si trova Pisa con 212 furti, seguita da Prato con 194. Vengono poi Livorno con 160, Lucca con 152 e Massa-Carrara con 112. Subito dopo c’è Grosseto con 100 auto rubate, davanti a Pistoia con 95, Arezzo con 89 e Siena con 72.

Complessivamente in Toscana sono state rubate 1.858 autovetture in un anno. I 100 casi registrati in provincia di Grosseto rappresentano quindi circa il 5,4% del totale regionale.

In Maremma rubati anche 27 motocicli e 29 ciclomotori

Il fenomeno riguarda anche i mezzi a due ruote, anche se in provincia di Grosseto i numeri risultano decisamente più contenuti rispetto alle aree toscane maggiormente interessate.

Nel periodo preso in esame sono stati denunciati 27 furti di motocicli e 29 di ciclomotori. Sommando tutte e tre le categorie, in provincia sono dunque 156 i mezzi sottratti.

A livello regionale i numeri salgono a 835 ciclomotori e 1.410 motocicli rubati. Insieme alle 1.858 auto, si arriva a 4.103 veicoli sottratti in Toscana in dodici mesi.

Solo un automobilista su cinque assicura l’auto contro il furto

Nonostante il numero di furti, secondo l’Osservatorio di Facile.it in Toscana appena il 18,9% degli automobilisti sceglie di aggiungere alla propria assicurazione una copertura contro il furto.

Facile.it ricorda che la garanzia furto è accessoria rispetto alla Rc auto obbligatoria e può essere sottoscritta anche in un momento diverso rispetto alla responsabilità civile e con una compagnia differente. Il costo medio nazionale indicato dall’analisi è di poco superiore ai 108 euro.

I cinque consigli per ridurre il rischio

In vista del periodo delle vacanze, Facile.it ha anche stilato un vademecum con alcune precauzioni. La prima è scegliere con attenzione il parcheggio, evitando zone isolate, poco illuminate o nascoste e preferendo, quando possibile, aree di passaggio o videosorvegliate.

È inoltre consigliato non lasciare oggetti visibili nell’abitacolo, anche se apparentemente di scarso valore, e non tenere i finestrini aperti quando l’auto rimane parcheggiata.

Particolare attenzione va riservata anche ai sistemi di apertura elettronica: tra le tecniche utilizzate per i furti c’è infatti la clonazione del telecomando. Dove possibile, Facile.it suggerisce di utilizzare la chiave e di affiancare ai dispositivi elettronici sistemi meccanici come bloccasterzo o blocca pedali.

Infine, tra gli strumenti di tutela viene indicata la polizza furto, che può coprire non soltanto la sottrazione totale o parziale del mezzo, ma anche eventuali danni provocati durante il tentativo di scasso.