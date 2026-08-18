PORTO SANTO STEFANO – Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato in sessione straordinaria, “aperta” e pubblica per il giorno 24 agosto 2026 alle ore 18,00 in prima convocazione, ed in seconda convocazione il 25 agosto alle ore 19.00, per trattare un unico argomento “la carenza di medici di medicina generale nel territorio comunale. Discussione ed eventuale ordine del giorno”.

Alla seduta sono invitati rappresentanti dell’ Asl Toscana Sud Est, della Regione Toscana, delle Istituzioni e chiunque è interessato alla problematica.