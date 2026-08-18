MONTALTO DI CASTRO – Incidente stradale sull’Aurelia, all’altezza di Montalto di Castro, dove ieri pomeriggio due auto si sono scontrate e una si è ribaltata fuori strada.

In una delle vetture viaggiava Jacopo d’Antoni, noto ristoratore e imprenditore follonichese, con la compagna e i genitori.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, carabinieri, polizia e i vigili del fuoco di Tarquinia per mettere in sicurezza l’area e soccorrere gli occupanti.

Il coinvolgimento del ristoratore

Un incidente rocambolesco quello in cui è rimasto coinvolto D’Antoni, titolare di uno stabilimento balneare, l’Aloha, e di una pizzeria, e che ha preoccupato quanti hanno saputo dello scontro.

La rassicurazione sui social

Oggi è stato lui stesso a rassicurare gli amici con un messaggio in cui dice che «ci state chiamando veramente in tanti, fortunatamente stiamo tutti bene».