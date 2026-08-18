CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – C’è un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato tradizionale nell’estate di Castiglione della Pescaia: sono i Fuochi d’artificio a Mare, uno spettacolo capace di emozionare grandi e piccini, illuminando il mare con colori, musica e meraviglia. Quest’anno sono due gli spettacoli pirotecnici, pensati per essere vissuti con il naso all’insù, lasciandosi conquistare dal fascino dei fuochi che si riflettono sull’acqua.

Le parole della sindaca

«I Fuochi a Mare rappresentano ormai un vero e proprio simbolo dell’estate di Castiglione della Pescaia – dichiara la sindaca Elena Nappi –, una tradizione attesa e condivisa che continua a rinnovarsi senza perdere il suo fascino. Non è estate senza fuochi d’artificio, uno spettacolo tanto atteso e apprezzato da turisti e cittadini che popolano le nostre coste in questo periodo dell’anno, un modo per ringraziare chi ci sceglie per le proprie vacanze e per rendere più belle le serate di chi lavora».

«Sappiamo che i fuochi d’artificio possono suscitare qualche preoccupazione, soprattutto tra i proprietari di animali, e comprendiamo le loro sensibilità – prosegue la sindaca –. I Fuochi d’artificio a Mare sono però un appuntamento che coinvolge e regala emozioni a tutti. Per una sera l’invito ai proprietari di cani è quello di scegliere per i propri amici a quattro zampe un luogo tranquillo e sicuro, magari lontano dal lungomare e dalla confusione, e di poter godere dello spettacolo in una posizione più defilata, perché anche loro possano trascorrere questa serata nel modo più sereno possibile. È un piccolo accorgimento che può permettere a tutti di godersi, nel rispetto reciproco, una delle serate più attese dell’estate».

Il 20 agosto l’omaggio a Carlo Fruttero

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 20 agosto, alle 23.30, sul mare di Castiglione della Pescaia. Lo spettacolo pirotecnico sarà dedicato a Carlo Fruttero, nel centenario della sua nascita, rendendo omaggio a uno scrittore che ha amato profondamente questo territorio e che, attraverso la sua opera, ne ha saputo raccontare atmosfere, paesaggi e identità.

Il 23 agosto a Punta Ala con la musica dal vivo

Domenica 23 agosto la magia dei fuochi prosegue sul mare di Punta Ala, dove alle 22.30 il cielo sopra il porto e la baia si illuminerà per il secondo grande spettacolo pirotecnico dell’estate. Ad accompagnare l’attesa, a partire dalle 21, sarà il concerto di Musica da Ripostiglio, ospitato nella suggestiva cornice del Belvedere dello Sparviero. Musica dal vivo, panorama, mare e spettacolo si incontreranno in una serata pensata per celebrare l’estate e la bellezza di uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

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