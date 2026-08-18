FIRENZE – Estra e Lega Pro annunciano una nuova partnership che vedrà la multiutility Main Partner della Serie C per le prossime tre stagioni sportive. L’accordo nasce dalla condivisione di valori e obiettivi: due realtà profondamente radicate nei territori, accomunate dall’attenzione verso le comunità e dalla volontà di valorizzare il ruolo sociale dello sport.

Con squadre distribuite in tutta Italia, la Serie C rappresenta un patrimonio unico del panorama calcistico nazionale. Un campionato che attraversa città e province e coinvolge ogni settimana società sportive, comunità locali e milioni di tifose e tifosi, raccontando storie di passione, identità e legame con il territorio. Valori nei quali Estra si riconosce e che rendono questa collaborazione un’opportunità per consolidare il legame con i territori e le comunità.

Nell’ambito della partnership saranno realizzate anche iniziative di comunicazione dedicate. Tra queste, “Estra Match of the Week”, il format social che ogni settimana darà spazio alla partita con il maggior numero di gol del turno di campionato, raccontandola attraverso i canali ufficiali della Serie C e valorizzando squadre, tifoserie e territori.

«Questa partnership rappresenta un passo importante nel percorso con cui Estra sostiene lo sport come motore di crescita per i territori – dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra –. La Serie C è un campionato profondamente legato alle comunità locali, capace di trasmettere valori autentici come impegno, appartenenza e partecipazione. Essere Main Partner significa condividere questa visione e contribuire a promuovere uno sport che crea relazioni, rafforza il tessuto sociale e guarda al futuro».

«Siamo soddisfatti dell’ingresso di Estra nella nostra famiglia di partner – dice il presidente della Serie C, Matteo Marani – e siamo orgogliosi che abbia scelto di credere e investire nel nostro progetto, che si fonda sul legame con i territori, con le persone, e sui rapporti che come Serie C coltiviamo. Questa partnership rappresenta un importante riconoscimento del percorso che stiamo portando avanti e, per questo, desidero ringraziare la governance di Estra per la fiducia accordata a noi che porterà valore all’intero movimento della Serie C».